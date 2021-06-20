Македония — Нидерланды. Прогноз: Депай и Вейналдум расслабятся перед плей-офф Евро-2020

20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех Северной Македонии оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Македония — Нидерланды 21 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч Северная Македония — Нидерланды получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на “обе забьют” можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Северная Македония — Нидерланды (21.06.2021)

Стартовал третий тур группового этапа чемпионата Европы, а значит, итоговая таблица квартета С будет известна 21 июля. И если матч Украины и Австрии решает фактически всё, то встреча Нидерландов и Северной Македонии не значит ровным счётом ничего. Подопечные Франка де Бура уже пробились в плей-офф, тогда как команда Игора Ангеловски уже лишилась на это всяческих шансов.



Действительно, предстоящая игра будет походить на рядовой товарищеский матч, который ещё и пройдёт в Амстердаме. Хотя формально голландцы считаются гостями. Единственной разницей с контрольной встречей станет лишь повышенное внимание зрительской аудитории. А вот интригой тут даже не пахнет.



Представители Северной Македонии, хоть и покинули турнир первыми, многим запомнились страстной игрой и нежеланием проигрывать. Подопечные Ангеловски пока не уходили с поля без забитого мяча, а в матче со сборной Украины при доле везения и вовсе могли вырвать ничью. Моменты имелись, подвела реализация



Что касается Нидерландов, то сложилось впечатление, что с австрийской сборной команда де Бура играла не на максимум. Ранний гол расслабил оранжевых, оставшееся время они просто старались контролировать игру. Второй мяч в их исполнении стал логичным окончанием начатого. Выход в плей-офф Евро-2020 выглядит абсолютно заслуженным, они в самом деле превзошли соперников по квартету.



Практически наверняка на ничего не значащий третий тур Франк де Бур выпустит смешанный состав. А лидеры получат дополнительный отдых. В заявке Нидерландов достаточно футболистов, жаждущих сыграть на чемпионате Европы. Тем более перед родными трибунами. Могут ли дублёры Нидерландов показать красочный футбол в игре с не самой сильной командой? Наверняка. Сделают ли они это? Хороший вопрос.

Особенно стоит отметить самоотверженную игру футболистов Северной Македонии. Доставлять трудности более мощным сборным они умеют. В конце марта вообще выдали суперсенсацию, обыграв в отборочном цикле чемпионата мира сборную Германии, — 2:1. Классно македонцы сыграли и с командой Украины, достойно выглядели с Австрией.



Практически наверняка игроки Северной Македонии не захотят покидать Евро с позором. Достойное поражение от Нидерландов несколько скрасит ситуацию с полным отсутствием очков в турнирной таблице, а молодой и несыгранный состав соперника лишь поможет. А уж если удастся зацепить очки…



В общем, возьмём победу Северной Македонии с форой (+1.5). Голландцы ловко решили задачу на групповой этап, мыслями они находятся уже в плей-офф. А вот темпераментные македонцы будут сражаться до последнего. Терять им нечего.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Северная Македония — Нидерланды 21 июня 2021 года

Безусловно, Нидерланды являются явным фаворитом, однако легко им точно не будет. Букмекеры считают, что оранжевым по силам забить целых три мяча, однако этот соперник наверняка будет сражаться как лев. Если команда де Бура не сумеет забить быстрый гол, победа им не дастся малой кровью. К тому же экспериментальный состав должен снизить качество футбола.



Ставка 1: победа Северной Македонии с форой (+1.5) за 1.95.



Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола за 2.36.