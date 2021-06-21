Чехия — Англия. Прогноз: унылый футбол Саутгейта усыпит зрителей на «Уэмбли»

22 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Чехия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех сборной Чехии оценён экспертами в 8.20. А ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Чехия — Англия 22 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Чехия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьёт Чехия, сыграет коэффициент 1.90. Гол Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Чехия — Англия (22.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года. И большая часть группового этапа турнира позади. Участникам осталось провести последний тур, так что возможностей исправлять ошибки больше нет. А некоторые страны-участницы уже гарантировали себе место в плей-офф.



Во вторник, 22 июня, определится судьба представителей группы D. Хорватия сыграет с Шотландией, а в параллельной встрече на стадионе «Уэмбли» в Лондоне будут выяснять отношения сборные Чехии и Англии. Чехи — номинальные хозяева, но фактически встреча пройдёт на домашнем поле английской команды. И это нельзя не учитывать.



Удивительно, но после двух туров в таком серьёзном квартете скромные чехи идут на первом месте, набрав четыре из шести возможных очков. От выхода в 1/8 финала турнира их отделяет всего лишь один пункт. У хорватов и шотландцев по одному баллу, даже при победе в таком случае останутся ниже.



В первом туре чехи гостили в Глазго у сборной Шотландии и умудрились одержать победу со счётом 2:0. Тогда шикарный матч провёл Патрик Шик. Форвард открыл счёт незадолго до перерыва, оказавшись расторопнее всех в штрафной площади. А в начале второго тайма оформил дубль, забив с центра поля. Хозяева имели некоторое игровое преимущество, на гол определённо наиграли. Вот только с завершением не ладилось.



А в прошлой игре подопечные Ярослава Шильгавы сумели сдержать сборную Хорватии (1:1). Смотрелись ничуть не хуже, даже по статистике равенство: 11-11 по ударам, 4-4 по угловым и крохотный перевес в их сторону по проценту владения мячом — 51 на 49. А Патрик Шик с пенальти оформил третий мяч на Евро-2020.



А вот к сборной Англии и Гарету Саутгейту ряд вопросов. По первому матчу с хорватами претензий нет, тогда англичане не позволили своему оппоненту почти ничего создать. Сами тоже действовали осторожно, однако победа со счётом 1:0 вполне закономерна и справедлива. Однако в последней игре против шотландцев пришлось довольствоваться лишь ничьей.



Встреча завершилась нулями на табло, хотя моменты имелись. Только вот, если шотландцы сыграли достойно и заслужили очки, то англичане скорее провалились. Мячом владели больше (60 на 40 по проценту владения), но ударов даже нанесли меньше (9-11). Да и в створ попали всего один раз. Была штанга после стандарта, но вообще оппонент создал даже побольше.

Понятно, что теперь Англия будет ещё злее, ведь риск провалить групповой этап чемпионата Европы сохраняется. Пусть и небольшой. Вполне возможно, что на своём поле команда вынудит Чехию чаще обороняться. И всё же дать бой чехи могут. Последняя очная встреча, проходившая, кстати, в седьмом туре квалификации Евро-2020 в 2019 году, тому подтверждение.



Тогда чехи умудрились нанести 17 ударов по воротам Джордана Пикфорда и одержали волевую победу со счётом 2:1. К близкому результату в предстоящем поединке склоняет ещё и тот факт, что английскую сборную тоже устроит ничья. Ни Хорватия, ни Шотландия достать их в этом случае уже не смогут, даже если наберут три очка.



А потому мы бы подумали над Ф1 (+1) за коэффициент 1.86. Удивить чехи могут. Другой интересный вариант — тотал меньше 2.5 мяча за 1.72. За классический букмекерский низ говорят и проблемы англичан с атакой. В распоряжении Саутгейта масса креативных атакующих игроков, которые вовсю гремят в топовых европейских клубах, но пока — один гол в двух играх. При малом числе моментов.

Прогноз и ставка на матч Евро-2020 Чехия — Англия 22 июня 2021 года

Сборная Чехии на текущем чемпионате Европы уже успела пошуметь: отобрала три очка у Шотландии и сдержала Хорватию. Патрик Шик шикарен, так что есть все шансы удивить и сборную Англии. В составе у англичан масса креативных атакующих футболистов, но результаты и качество футбола пока скромные. Не ждём парада голов и в этот раз.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.72.