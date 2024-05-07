«Зенит» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на второй матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на второй матч серии полуфинала Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 159.5 очка за 1.90.

Первую встречу армейцы выиграли очень уверенно — 82:67. На протяжении всего первого матча ЦСКА владел инициативой. Стратегия ставшего главным тренером команды перед началом плей-офф Андреаса Пистиолиса сработала безупречно. Греческий тренер отлично изучил соперника и с максимальной эффективностью воспользовался его слабыми сторонами.

На предыдущей стадии армейцы уверенно победили крепкий «Енисей» — 3-0. Они очень быстро адаптируются к требованиям Пистиолиса и стремительно прогрессируют. После победы в первом матче с «Зенитом» грек выразил уверенность, что команда может играть куда лучше. Что ж, всё в его руках. У подопечных Хавьера Паскуаля в первом матче серии с ЦСКА не получалось вообще ничего. У них от слова «совсем» не летели дальние броски. Много проигранных подборов, недостаточно быстрое движение по площадке и неудовлетворительное созидание — вот чем «порадовали» петербуржцы.

Неплохо выступил разве что Сергей Карасёв, игравший с повреждением. Он реализовал четыре из шести попыток из-за дуги. Впрочем, после поражения в первом матче у петербуржцев точно будет правильная спортивная злость. Они должны выступить с гораздо большей самоотдачей и желанием.

Обе команды обладают характером и харизмой. Заключить пари на то, что во втором матче они на двоих наберут больше 159.5 очка, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В первую очередь Паскуалю необходимо улучшить качество атаки. После поражения в первом матче он заявил, что играть было невозможно из-за большого количества травм. Повреждения получили Джош Карлтон, Кайл Курич и Винс Хантер. Тем не менее испанец заверил, что ко второй встрече команда будет готова.

Поверим опытнейшему специалисту. Да и Эртель наверняка сделает выводы после провальной первой встречи. От француза в этой паре многое зависит.