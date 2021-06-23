Даниил Медведев — Каспер Рууд. Прогноз: первая ракетка России уже копит силы на Уимблдон

До понедельника Каспер Рууд не выигрывал на траве. Теперь норвежцу предстоит матч со второй ракеткой мира.

24 июня Даниил Медведев и Каспер Рууд сыграют в матче ¼ финала травяных соревнований категории АТР-250 на Мальорке (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.20. На успех Рууда можно поставить за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Каспер Рууд 24 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Каспер Рууд получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.81. Ставки на третий сет принимаются за 2.65.

Анализ матча на Мальорке Даниил Медведев — Каспер Рууд (24.06.2021)

Уже совсем близок Уимблдон, а значит, теннисисты завершают подготовку к главному травяному турниру сезона. Для второй ракетки мира Даниила Медведева она получилась достаточно смазанной. Тем не менее завтра он сыграет с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале соревнований на Мальорке.

Медведев, нещадно критикующий грунт и любящий выступать на траве, не так сильно стартовал на самом быстром покрытии. Проиграв в первом же круге соревнований в Галле, он отправился на Мальорку, где в стартовом матче обыграл француза Корентена Муте. Проблем не возникло, прикладывать дополнительных усилий не пришлось. На данный момент у уроженца Москвы всего одна травяная победа в сезоне — не лучший результат накануне Уимблдона.

Для Рууда соревнования на Мальорке и вовсе стали первыми травяными в сезоне. Норвежец, наоборот, больше любит выступления на грунте. Впрочем, в Испании он стартовал круто — победы над Жилем Симоном и Теннисом Сандгреном говорят сами за себя. При этом у Каспера пока нет на турнире проигранных сетов. Обе победы дались довольно спокойно.

Казалось, что уверенное и в какой-то мере сенсационное выступление Медведева на Открытом чемпионате Франции (четвертьфинал, хотя прежде не было даже второго круга) должно придать серьёзной уверенности и на траве. Тем не менее не задалось. Исправляться нужно на испанском турнире категории АТР-250.

Единственная очная встреча Медведева и Рууда состоялась в январе 2020 года, тогда Даниил оказался сильнее на соревнованиях ATP Cup — 6:3, 7:6 (8:6). Не самая уверенная победа. Особенно если учитывать тот факт, что встреча прошла на любимом покрытии россиянина — харде.

В 2021 году Рууд набрал очень и очень солидную форму. В 32 проведённых матчах одержал 25 побед, попутно взяв главный трофей грунтовых соревнований в Женеве (Швейцария). Третий круг Открытого чемпионата Франции тоже следует считать добротным результатом для норвежца. До более поздних стадий «Ролан Гаррос» 22-летний теннисист ещё не добирался.

Далеко не факт, что Рууд отдаст победу Медведеву без борьбы. Даже с учётом того, что свою первую официальную победу в карьере на траве Каспер одержал лишь позавчера, ему явно есть что противопоставить даже второй ракетке мира. Плюсовая фора на Рууда видится более чем достойным вариантом для ставки.

Благо что линия настроена дружелюбно по отношению к тем, кто планирует отталкиваться от аутсайдера. Победа Рууда с форой (+4) гейма доступна за 1.78. Медведев сейчас вряд ли находится на пике формы, а вот для скандинава битва со второй ракеткой мира — шанс заявить о себе. Наверняка он будет биться до последнего.

Ставки на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Каспер Рууд 24 июня 2021 года

Букмекеры в очередной раз очень сильно верят в успех Медведева. Неделю назад по такому же коэффициенту давали победу Даниила над Ян-Леннардом Штруффом — в том матче Даниил проиграл. Не факт, что россиянин уступит и Рууду, однако лёгкой его победа точно не будет. Возьмём успех норвежца с плюсовой форой по геймам.

Ставка: победа Рууда с форой (+4) по геймам за 1.78.