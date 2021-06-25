Италия — Австрия. Прогноз: Роберто Манчини идёт за титулом чемпиона Европы!

26 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2020 Италия — Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Австрии оценён экспертами в 8.40. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф Евро-2020 Италия — Австрия 26 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Италия — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.13. Гол Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала чемпионата Европы Италия — Австрия (26.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, ждать пришлось долго, но оно того определённо стоило. Групповой этап благополучно отгремел, остались только 16 лучших из числа участников. А это значит, что пришла пора приниматься за стадию 1/8 финала турнира.

В субботу, 26 июня, сборные Италии и Австрии одними из первых разыграют путёвку в четвертьфинал. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, а сама встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Зрители смогут заполнить трибуны максимум на 25 процентов. Негусто, но это значительно лучше, чем играть под искусственные звуки.



После группового этапа многие небезосновательно пророчат итальянцам победу на турнире. И это неудивительно. Всё же Франция с Португалией и Испанией выглядят сейчас не так стабильно, разве что бельгийцы и голландцы пока тоже идут без осечек. В группе А подопечные Роберто Манчини легко заняли первое место.



В первом туре не оставили шансов сборной Турции (3:0). Турки тогда за все 90 минут игры сумели нанести только три удара по воротам, ни разу не попав в створ. Во втором туре от «лазурной команды» досталось сборной Швейцарии (3:0). Преимущество у фаворита было уже не таким солидным, но в атаке сыграли здорово и свои моменты использовали.



А потом Италия закусила валлийцами, победив со счётом 1:0. Перевес статистических показателей снова было значительным: 23-3 по ударам, 6-1 по попаданиям в створ и 69 на 31 по проценту владения мячом. И это экспериментальным составом. Конечно, сборная Уэльса почти весь второй тайм играла в меньшинстве, но единственный гол был забит ещё на 39-й минуте.

Надо сказать, что сборная Австрии тоже неплохо показала себя на групповом этапе. Заняла второе место в группе С, добыв две победы. Сперва была победа над скромной Северной Македонией со счётом 3:1. Затем — поражение от крепкой сборной Нидерландов (0:2). Оба результата вполне по делу.



Ну а в заключительном туре австрийцы сумели обыграть сборную Украины с минимальным счётом — 1:0. Мячом команды владели равное количество времени, но в атаке гораздо острее оказались именно австрийцы. Нанесли 18 ударов, четыре раза попали в створ. Результат, как и в предыдущих случаях, закономерный.

Однако поверить в сенсацию в предстоящем поединке довольно трудно. Команда немецкого специалиста Франко Фоды выглядит достойно, но не так внушительно. А у итальянцев и в атаке порядок, и, главным образом, в обороне. Достаточно просто посмотреть на результаты последних матчей.



Дело в том, что сборная Италии идёт на серии из 11 побед во всех турнирах, включая товарищеские встречи. Но ещё важнее, что во всех случаях побеждать удавалось всухую. Настоящая задача для атаки австрийцев. При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «П1 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.97.



Едва ли много забьют и сами итальянцы. Во-первых, оборона Австрии тоже достаточно хороша, а во-вторых, права на ошибку нет ни у одной команды, раскрываться с первых минут крайне рискованно. Ждём чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу номинальных хозяев, но подстрахуемся на случай гола номинальных гостей. У них очень бодрый прессинг, так что подловить фаворита на ошибке вполне могут.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЧЕ-2020 Италия — Австрия 26 июня 2021 года

Результаты сборной Италии в 2021 году выше всяких похвал. Команда Роберто Манчини идёт на серии из 11 побед, все всухую! Групповой этап чемпионата Европы удалось пройти на одном дыхании. Сборная Австрии, конечно, выглядит достойно, но едва ли сумеет оказать должное сопротивление столь сильному оппоненту. Прессинг — это хорошо, но в остальном итальянцы явно интереснее.



Ставка: победа Италии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.