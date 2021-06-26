Бельгия — Португалия. Прогноз: великий Криштиану Роналду отправит Лукаку и Куртуа домой

27 июня состоится матч ⅛ финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех Португалии оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Бельгия — Португалия 27 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Бельгия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Бельгия — Португалия (27.06.2021)

Первый по-настоящему большой матч ⅛ финала чемпионата Европы состоится в воскресенье. Звёздная сборная Бельгии сыграет с не менее яркой по именам Португалией. Одни из главных претендентов на победу в турнире против действующих чемпионов Европы. Может ли вывеска быть ещё более громкой?



Даже несмотря на то, что обе команды часто добираются до самых дальних стадий больших турниров, друг с другом пересекаются крайне редко. За последние 14 лет подобное случилось всего дважды, причём это были товарищеские игры. В первой (2016 год) победу одержали португальцы, во второй (2018 год) была зафиксирована нулевая ничья.



Групповой этап стороны прошли совсем по-разному. Если бельгийцы обыграли всех соперников без особых проблем, то португальцы до последнего сражались в «группе смерти». С одной стороны для Бельгии Евро будто бы только начинается, тогда как номинальные гости потратили изрядное количество сил с Францией и Германией. Спорить с этим трудно.



С другой — этот же фактор может отрицательно повлиять на подопечных Роберто Мартинеса, которые лишь в первом тайме игры с Данией столкнулись с серьёзным сопротивлением. А в остальное время действовали с запасом, практически без сопротивления. Но ведь теперь оно окажется солидным.



К очному противостоянию звёздные команды подходят практически в идеальных составах. Бельгии не поможет лишь Тимоти Кастань, тогда как из состава португальцев выпал 19-летний защитник «Спортинга» Нуну Мендеш. Не самые большие потери, так что жаловаться на травмы и дисквалификации тренеры не смогут.



Бельгия подошла к плей-офф с третьей по силе обороной Евро — всего один пропущенный мяч в трёх турах группового этапа. Португалия готова ответить одной из сильнейших атак Евро-2020 — семь голов (больше забили лишь Нидерланды). Впрочем, умеют атаковать и бельгийцы — всё те же семь забитых, однако в значительно менее звёздном квартете, где три мяча были забиты в ворота сборной России, а ещё два достались Финляндии.

Особое внимание хозяевам придётся уделить, само собой, Криштиану Роналду, который даже в свои 36 лет является лучшим бомбардиром чемпионата Европы (пять голов). Тем не менее португальская сборная тем и хороша, что опасность может исходить от абсолютно любого исполнителя группы атаки. В таких условиях далеко не самая крепкая оборона бельгийцев легко может дать трещину практически в любой момент.



Все мы помним, каким образом португальцы выиграли Евро-2016 — исключительно на контратаках. Отдать мяч сборной Бельгии и уповать на резкие выпады быстрых вингеров, креатив от Бруну Фернандеша и безжалостную реализацию Роналду… Кажется, у Фернанду Сантуша есть идеальный план для выхода в 1/4 финала.



На наш взгляд, шансы тут максимально близки к равным. Всё решат детали: реализация, действия вратарей. Потому логичным кажется сыграть по коэффициенту. На проход Португалии дают 2.15. Это по меньшей мере интересно. Бельгия пока хороша и эффективна, но не более того.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Бельгия — Португалия 27 июня 2021 года

Сборная Бельгии ещё не попадала в сложные ситуации на Евро-2020, тогда как Португалия провела два тяжелейших матча с Францией (2:2) и Германией (2:4). Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Дедрик Боята — такой центр обороны на сегодня является для Бельгии идеальным. В связи с этим закрадываются большие сомнения в том, что такие парни смогут справиться с суперзвёздной атакой португальцев.



Ставка: проход Португалии за 2.15.