Карен Хачанов — Маккензи Макдональд. Прогноз: не ждите от россиянина чудес на Уимблдоне

28 июня Карен Хачанов и Маккензи Макдональд сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.60. На успех Макдональда можно поставить за 2.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карен Хачанов — Маккензи Макдональд 28 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Маккензи Макдональд получится упорным: ставки на тотал больше 39.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 39.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.55.

Анализ матча Уимблдона Карен Хачанов — Маккензи Макдональд (28.06.2021)

Свершилось — завтра стартует одно из самых ярких событий теннисного сезона. Лучшие игроки мира начнут двухнедельный цикл травяного турнира экстра-класса под названием Уимблдон. В мужскую одиночную сетку квалифицировались сразу четыре представителя России, в первый же игровой день на корт выйдет Карен Хачанов.

Соперником уроженца Москвы станет представитель США Маккензи Макдональд. И далеко не факт, что стартовый матч в Лондоне для Хачанова станет лёгкой прогулкой. 26-летний американец более чем уверенно себя чувствует на траве. Достаточно сказать, что в текущем сезоне одержал на этом покрытии шесть побед.

Подготовку Хачанова к Уимблдону сложно назвать удачной. Три матча — одна победа. Карен участвовал на турнирах в Галле и на Мальорке, однако сумел выйти лишь во второй круг испанских соревнований — победа над страдающим от травм Люкой Пуйе. В Галле Карен проиграл Андрею Рублёву (вполне нормально), на Мальорке — 39-летнему Фелисьяно Лопесу (а вот это повод напрячься).

Хачанов и Маккензи встречались друг с другом лишь однажды. Случилось это в Марселе (Франция) в марте текущего года. Игра проходила на хардовом покрытии и завершилась непростой победой Карена со счётом 7:6, 6:4. Почти двухчасовой поединок говорит о существенном сопротивлении американца, который может доставить россиянину ещё больше проблем на Уимблдоне.

Хачанов хоть и не является любителем травяного покрытия, может похвастаться достойным результатом на Уимблдоне. В 2018 году удалось добраться до четвёртого раунда, попутно обыграв Маркоса Багдатиса и Фрэнсиса Тиафо. Повторить это достижение в 2021 году будет нелегко — уже в третьем раунде он наверняка встретится с третьим сеяным Стефаносом Циципасом.

Уимблдон-2018 стал удачным не только для Хачанова — на том мэйджоре лучший результат в карьере выдал и Маккензи. Имея не самую сложную сетку (Беранкис, Джарри и Пелья), он также добрался до четвёртого круга, где не без борьбы уступил находившемуся в отличной форме Милошу Раоничу — 3:6, 4:6, 7:6, 2:6. Как бы то ни было, когда дело заходит о травяных кортах, Маккензи явно не является мальчиком для битья.

Уж если Макдональд сумел навязать борьбу Хачанову на харде, травяные корты должны придать американцу ещё больше уверенности. Да и игровая форма россиянина явно не предрекает его больших свершений на лондонском мэйджоре. Старт Уимблдона будет для него непростым. Впрочем, как и весь текущий сезон.

Проверять ли победу Макдональда — дело вкуса, коэффициент заметно выше двойки. Американец точно создаст Карену проблемы, как минимум четыре партии мы должны увидеть. В принципе, этого наверняка хватит для пробития планки тотала. Потому ТБ 39.5 гейма смотрится хорошо.

Ставки на матч Уимблдона Карен Хачанов — Маккензи Макдональд 28 июня 2021 года

Турнирная сетка Уимблдона не сулит для Хачанова ничего хорошего. Кажется, третий круг, где его будет ждать Стефанос Циципас, станет потолком. Тем не менее, туда ещё нужно добраться. Макдональд сделает максимум для того, чтобы остановить Карена уже в первый игровой день старейшего турнира в мире. И шансы американца вполне осязаемы.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.95.