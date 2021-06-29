Англия — Германия. Прогноз «Фонбет»: Лёв и Саутгейт устроят тоску в плей-офф Евро-2020

29 июня сборные Англии и Германии встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Начало игры в 19:00 мск. Сделать ставку на матч Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Англия

Англия вышла в плей-офф с первого места группы D, где соперниками были сборные Хорватии, Чехии и Шотландии. В трёх турах англичане набрали семт очков: минимальные победы над Хорватией (1:0) и Чехией (1:0), а также ничья с Шотландией (0:0).



Англия играла максимально сдержанно и прагматично, что помогло не пропустить ни разу, но повлияло на атакующие показатели. Англия стала одной из худших команд группового этапа по ударам в сторону ворот соперника – в среднем 7,3 за матч. При этом нельзя сказать, что малорезультативная и осторожная манера игры не приносит результат: подопечные Гарета Саутгейта не проигрывали в девяти последних случаях, лишь раз на этом отрезке сыграв вничью.

В какой форме Германия

Германия заняла второе место в группе F – «группе смерти» с Францией, Португалией и Венгрией. Команда Йоахима Лёва сильно рисковала: не показала стабильной игры и могла завершить выступление на Евро в групповом этапе. В первом туре немцы не смогли пробить оборону действующих чемпионов мира, проиграв Франции со счётом 0:1, однако во втором туре реабилитировались – победили Португалию со счетом 4:2.



Третий тур с аутсайдерами группы венграми стал для бундестим испытанием на прочность. Венгрия забила на 11-й минуте и к концу первого тайма выигрывала со счётом 1:0. На 66-й минуте немцам удалось сравнять, но на 68-й они снова пропустили и добыли ничью (2:2) лишь на 84-й минуте.

Ориентировочные составы Англии и Германии

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингс, Стоунс, Триппьер, Райс, Филлипс, Стерлинг, Грилиш, Сака, Кейн.



Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер, Гозенс, Кроос, Гюндоган, Киммих, Мюллер, Гнабри, Хаверц.

Англия – Германия: статистика личных встреч

С 2013 по 2017 год англичане и немцы встречались исключительно в товарищеских матчах. В четырёх встречах на этом отрезке дважды оказалась сильнее Германия, одну победу записала на свой счёт Англия, один раз команды сыграли вничью. Последний раз стороны пересекались в официальном матче в 2010 году, в плей-офф чемпионата мира. Тогда немцы обыграли англичан со счетом 4:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Англия – Германия 29 июня 2021 года

Ставка №1: ничья в первом тайме за 2.03 (Сделать ставку).



Англия наверняка выберет против Германии всё тот же предельно скучный и перестраховочный стиль, который эксплуатировала в группе. В двух из трёх встреч группового этапа англичане завершали первый тайм безголевой ничьей. Скорее всего, и на этот раз к перерыву ни одной из команд не удастся выйти вперёд.

Причина – «автобус» от Англии вкупе с отсутствием яркой игры в атаке даже при наличии топовых игроков в составе и бесплодные попытки взломать оборону англичан от Германии. Немцам не удавалось забить в первом тайме закрытым командам и раньше на этом Евро. С Францией команды ушли на перерыв со счётом 0:0, в игре с Венгрией – 0:1 в пользу венгров.



Ставка №2: тотал меньше 2.5 гола за 1.75.



Англия играет вязко и малорезультативно, умеет сушить игру. Это плохо для болельщиков, ожидающих зрелищного матча. Зато хорошо для англичан, задача которых – пройти дальше любой ценой. Германия же с трудом проходила соперников, выстраивающих организованную игру в обороне: с Францией и Венгрией немцам пришлось попотеть, оба раза подопечные Лёва теряли очки.

Венгры не смогли сдерживать немцев до конца, но у Англии другой запас прочности и достаточно сильных оборонительных игроков в обойме. Так что стоит предположить, что и матч 1/8 финала в исполнении Англии окажется малорезультативным – с общим тоталом меньше 2.5 гола. К слову, такая ставка прошла во всех трёх матчах англичан в групповом этапе.