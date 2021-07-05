Кучеров в шаге от Кубка Стэнли, Медведев на Уимблдоне и другие матчи: что смотреть 5 июля

2021 год успел перебраться через экватор: шесть месяцев позади, июль вступил в законные права. Чемпионат Европы по футболу вышел на финишную прямую, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 5 июля.

На что ставить в футболе 5 июля

На чемпионате Европы остались всего четыре сборные. Имена полуфиналистов известны, но ещё денёк придётся потерпеть. В понедельник футбола совсем немного, хотя кое-что всё же имеется. Правда, придётся рано проснуться. Или, напротив, поздно лечь.

Речь про первый полуфинал Кубка Америки. Он стартует уже 6 июля по московскому времени, в 2:00. Сборная Бразилии сразится с Перу. На групповой стадии Неймар и партнёры имели подавляющее преимущество и разгромили перуанцев со счётом 4:0. Разумеется, хозяева Копа Америка — 2021 считаются явными фаворитами и теперь.



Что ещё? Контрольные игры с участием клубов Российской Премьер-Лиги, их вполне достаточно. Например, «Спартак» сойдётся с «Шибеником» из Хорватии (14:00), «Рубин» — с «Уралом» (16:00), «Уфа» — с румынским «Сепси ОСК» (18:00), а ЦСКА — с «Копенгагеном» из Дании (19:00).



Кроме того, играют в чемпионатах Бразилии, Китая, Швеции, Норвегии, Беларуси и Финляндии. Также можно поставить на МЛС, азиатскую Лигу чемпионов и третий российский дивизион. А уже 6 июля пройдёт первый полуфинал Евро-2020.

На что ставить в хоккее 5 июля

Готовимся прощаться с большим хоккеем. Теперь финал Кубка Стэнли может завершиться в любой момент, ведь «Тампа-Бэй Лайтнинг» забрала все три матча у «Монреаль Канадиенс». И находится в шаге от итогового успеха. В общий успех канадцев верят только безнадёжные оптимисты.

Четвёртая игра состоится в Канаде в ночь на шестое июля, начало — в 3:00 по московскому времени. Главными претендентами на «Конн Смайт Трофи» считаются двое россиян — нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Тем интереснее.

На что ещё ставить 5 июля

На Уимблдоне в воскресенье традиционно отдыхали, зато сегодня просто глаза разбегаются. Качественного тенниса должно быть много. Дело дошло до четвёртого круга. И в мужском одиночном разряде продолжают борьбу аж три представителя России! Каждый из них имеет осязаемые шансы пробиться дальше.



Раньше всех начнёт Карен Хачанов, который сразится с молодым американцем Себастьяном Кордой (13:00). Не раньше 14:30 придёт время Андрея Рублёва, вторая ракетка России снова померится силами с Мартоном Фучовичем. Пока в 2021 году венгр неизменно проигрывал Рублёву.



Не раньше 16:30 на корт выйдет Даниил Медведев. Ему будет противостоять крепкий поляк Хуберт Хуркач, который входит в топ-20 рейтинга ATP. Кроме того, серб Новак Джокович сразится с Кристьяном Гарином из Чили, а швейцарец Роджер Федерер — с Лоренцо Сонего из Италии.



У женщин тоже довольно интересно. До четвёртого круга добралась только одна россиянка: Людмила Самсонова продолжает штамповать победы на траве, сегодня её ждёт опытная Каролина Плишкова из Чехии (15:00). Также выделим матчи Елена Рыбакина — Арина Соболенко и Эшли Барти — Барбора Крейчикова.



В НБА затишье: финалы конференций уложились в пять-шесть матчей, решающая серия стартует в ночь на 7 июля мск. Любители баскетбола получают возможность отоспаться.