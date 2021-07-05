Их осталось четверо, а фаворит – Англия. Команда Саутгейта преображается на Евро-2020

На Евро-2020 осталось сыграть всего 3 матча. Но зато какие это будут матчи! Два полуфинала и финал. Четвёрка лучших команд выяснит, кто достоин носить звание чемпиона Европы на ближайшие несколько лет. Букмекеры, разумеется, уже дали свои прогнозы. Что ж, давайте изучать расклады.

Кто с кем сыграет в 1/2 финала Евро-2020

Итак, мы знаем участников полуфиналов. Оба матча пройдут в Лондоне, на легендарном стадионе «Уэмбли». 6 июля в первом полуфинальном матче сыграют сборные Италии и Испании. Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1». На следующий день, 7 июля, нас ждет игра Англии и Дании, этот матч смотрите на Первом канале. Обе игры начнутся в 22:00 мск.

В первом полуфинале букмекеры считают фаворитом сборную Италии, на её победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40. Шансы испанцев оценивают коэффициентом 3.30, с таким же коэффициентом можно поставить на ничью. На рынке прохода вероятность попадания Италии в финал букмекеры оценили котировкой 1.70, а поставить на Испанию предлагают за 2.15.

Во втором полуфинале явный фаворит – сборная Англии. Поставить на команду Гарета Саутгейта в основное время можно за 1.75. Шансы датчан оценили коэффициентом 5.70, а на ничью предлагают коэффициент 3.60. На проход англичан в финал с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.33, а на Данию – за 3.30.

Англия – фаворит. И она набирает обороты

По оценке аналитиков, сейчас фаворит турнира – сборная Англии. Поставить на победу «трёх львов» можно за 2.45. Гарет Саутгейт не обращает внимания на критику, гнёт свою линию, и команда явно набирает обороты. С Германией футбол был неяркий, но свои два момента англичане реализовали. С Украиной очень помог быстрый гол, а в начале второго тайма англичане просто ошеломили команду Андрея Шевченко. Крупная победа явно прибавила настроения и игрокам, и болельщикам. К тому же вратарь англичан Джордан Пикфорд на этом турнире ещё не пропускал. С одной стороны – это отличный показатель, но с другой – об этом говорят всё чаще, давление нарастает. Да и сейчас ситуация складывается так, что, даже не пропустив, можно поехать домой.

Италия – любимчики публики. А они выигрывают редко

Почему-то часто бывает так, что сборная, которая влюбила в себя всех на турнире, в решающий момент остается без трофея. При всей классной игре, которую покажет сборная Италии, с ней может случиться то же самое. Шансы итальянцев оценивают коэффициентом 3.00. Команда Роберто Манчини испытала проблемы в игре с Австрией в 1/8 финала, но затем выбила из турнира сборную Бельгии. При этом нельзя сказать, что результат несправедлив. За итальянцев болеют многие, но сейчас цена каждой ошибки очень велика.

Испания уже в полуфинале. Но в ней есть сомнения

На сборную Испании дают коэффициент 4.20. После яркого голевого пиршества в матче с Хорватией последовал блеклый четвертьфинал со Швейцарией, где команда Луиса Энрике выиграла только в серии послематчевых пенальти. Владеют мячом испанцы по-прежнему много, 70-80% игрового времени, но вот в голах это выражается не всегда. Да и в обороне есть проблемы. Матч с Италией станет лакмусовой бумажкой в плане перспектив испанцев, пока своей игрой они не убедили.

Дания играет за Эриксена. И играет здорово

Датчане – главные аутсайдеры, по мнению экспертов. Поставить на их победу на Евро-2020 можно с коэффициентом 9.00. В 1/8 финала они разгромили Уэльс, а в четвертьфинале уверенно справились с чехами. Да и в матче с Бельгией в первом тайме скандинавы были очень убедительны. Они по-прежнему играют за Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца. И уже поэтому за них хочется болеть. Да и футбол, который показывает сборная Дании, очень привлекателен. В матче с Англией всё против них, но если они смогут распечатать ворота Джордана Пикфорда, то чем чёрт не шутит?!

Совсем скоро узнаем, кто станет чемпионом Европы. Самое время выбрать своего фаворита и заключить пари. Удачных ставок!