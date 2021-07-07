Англия — Дания. Прогноз «Фонбет»: вот и сказочке конец. Датчане даже забить не смогут

7 июля сборная Англии примет Данию в полуфинале чемпионата Европы. Матч на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на полуфинал Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Англия

В четвертьфинале Англия разгромила Украину (4:0), а в 1/8 финала одолела Германию (2:0). Команда Гарета Саутгейта вышла с первого места из группы D, победив Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), а также поделив очки с Шотландией (0:0).



Родоначальники футбола не пропустили голы в семи последних матчах, включая два товарищеских с Австрией (1:0) и Румынией (1:0). Их беспроигрышная серия составляет 11 матчей – в марте Англия одолела Сан-Марино (5:0), Албанию (2:0) и Польшу (2:1), а в декабре разгромила Исландию (4:0) в Лиге наций.



Все матчи, кроме четвертьфинального, «львы» провели на домашней арене «Уэмбли», где также пройдут оба полуфинала и финал чемпионата Европы.

В какой форме Дания

Датчане заняли второе место в группе В, набрав всего 3 очка. Подопечные Каспера Хьюлманда оказались выше двух других команд за счёт лучшей разницы мячей. После двух поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) «викинги» разгромили Россию (4:1), в 1/8 финала – Уэльс (4:0) в большинстве, а в четвертьфинале выстояли в противостоянии с Чехией (2:1).



До Евро-2020 Дания не проиграла ни одного матча в 2021 году – в марте одолела Израиль (2:0), Молдову (8:0) и Австрию (4:0) в квалификационном турнире к ЧМ-2022, в июне сыграла вничью с Германией (1:1) и победила Боснию и Герцеговину (2:0) в товарищеских матчах.



Один из лидеров датской сборной Кристиан Эриксен пропускает остаток Евро-2020 из-за миокардита. Во время матча группового этапа с финнами у полузащитника остановилось сердце. Его жизнь удалось спасти благодаря вмешательству медиков. Участие защитника Даниэля Васса и форварда Юссуфа Поульсена, ранее получивших различные повреждения, находится под вопросом.

Ориентировочные составы Англии и Дании

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер, Райс, Филлипс, Стерлинг, Маунт, Сака, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кристенсен, Кьер, Мехле, Дилэйни, Хейбьерг, Ларсен, Дамсгор, Брейтуэйт, Дольберг.

Англия – Дания: статистика личных встреч

В 2020 году сборные дважды встречались в Лиге наций – сыграли вничью (0:0) в Копенгагене, а на «Уэмбли» гол Эриксена принёс Дании победу (1:0). Перед этим англичане выиграли два товарищеских матча: 1:0 – в 2014 году и 2:1 – в 2011-м. «Викинги» также победили в двух контрольных играх: 4:1 – в 2005 году и 3:2 – в 2003-м.



На ЧМ-2002 Англия разгромила датчан (3:0). Последняя встреча на Евро, в 1992 году, завершилась нулевой ничьей.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Англия – Дания 7 июля 2021 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола за 1.65 (сделать ставку).



Датская сборная очень разнообразно и ярко атаковала в последних трёх матчах, но в полуфинале самая эффективная команда Евро-2020 на родной арене не позволит «викингам» создать много голевых моментов. Гостям придётся в первую очередь заботиться о сохранности собственных ворот, особенно при стандартных положениях, с которых англичане забили два гола Украине. Соперники прекрасно знают друг друга, поэтому постараются сыграть максимально надёжно и минимизировать количество ошибок.



Последние три очные встречи Англии и Дании оказались «низовыми». Высока вероятность, что в матче за выход в финал чемпионата Европы эти сборные также забьют не больше двух мячей.



Ставка 2: Дания не забьёт за 2.12.



Оборона «львов» – настоящий образец надёжности. В 11 последних матчах Англия пропустила всего один мяч, и все пять игр на Евро Джордан Пикфорд уверенно завершил на ноль.



Дания забивала в четырёх последних матчах, но пока не противостояла такой непробиваемой защите, как английская. Прекрасная организованность игры на своей половине поля позволит хозяевам решающей стадии Евро-2020 засушить основное время полуфинала.