«Тампа» — «Монреаль». Прогноз на 5-й матч: Кучеров и Василевский закончат вообще всё

8 июля состоится пятый матч финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Монреаля» оценён экспертами в 4.05.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч НХЛ «Тампа» — «Монреаль» 8 июля 2021 года

Букмекеры считают, что 5-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Монреаль» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.55. Поставить на гол в первые десять минут можно за 1.85.

«Тампа» — «Монреаль»: прогноз и анализ 5-го матча финала Кубка Стэнли (08.07.2021)

Второй месяц лета набирает обороты. Континентальная хоккейная лига давно отгремела, чемпионат мира тоже завершился. До межсезонья остаётся совсем немного, но пока что можно насладиться финалом Кубка Стэнли в НХЛ. Две сильнейшие команды успели провести друг с другом четыре встречи. Момент истины наступил.



Теперь каждая игра рискует оказаться последней. Пятый матч финала плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Монреалем» состоится в четверг, 8 июля, на льду «Амели-Арены» в США. Первое вбрасывание по традиции запланировано на 3:00 мск, но грош цена сну, когда случается такое. Американский клуб максимально близок к тому, чтобы взять трофей второй год подряд.



Великолепная возможность была ещё в четвёртом поединке серии. К тому моменту «молнии» вели со счётом 3-0. В двух домашних играх одержали две победы с общим счётом 8:2. В первой блистал Никита Кучеров, оформивший дубль и отдавший голевую передачу за третий период. А во второй на первый план вышел Андрей Василевский, совершивший 42 спасения.



Противостояние переместилось в Канаду. «Хабс» были предельно мотивированы. Плюс на тренерский мостик после двухнедельного карантина вернулся Доминик Дюшарм. Но не всегда всё решает настрой, и тогда со счётом 6:3 победили гости. Хозяева снова грубо ошибались в обороне, а Кэри Прайс совсем не выручал. Итог оказался закономерным.



Первую за 28 лет победу в матче финала Кубка Стэнли монреальским болельщикам пришлось ждать аж до вчерашнего дня, когда путей для отступления уже не осталось. Однако тут без доли везения всё же не обошлось. Первый период мощно начали именно действующие чемпионы. Кэри Прайсу дважды пришлось выручать хозяев буквально за две минуты.



Преимущество гостей (игровое и по броскам) сохранялось весь первый отрезок. По итогу даже бросили в створ в два раза больше, чем соперник (12-5). Но счёт открыл, как это ни странно, именно «Монреаль». Ник Судзуки и Коул Кофилд ассистировали Джошу Андерсону на 16-й минуте встречи. А гостям пришлось ждать своего гола до начала 38-й минуты.



Здесь уже по моментам у соперников было плюс-минус равенство. Первую половину второго периода неплохо смотрелись «Хабс», а вторую здорово отбегали «молнии». Последние даже сравняли счёт. Но самое интересное было впереди. В середине третьей двадцатиминутки клубы обменялись голами, хотя гости выглядели заметно острее.

В составе «Монреаля» отличился российский защитник Александр Романов, который впервые появился в финальной серии и пробыл на льду чуть больше 12 минут. А в составе «Тампы» забил нападающий Патрик Марун. Как видно, звёзды и лидеры в тот момент ушли на второй план. Всё решали неожиданные герои и нижние звенья.



Хотя нельзя не отметить стопроцентный момент Никиты Кучерова перед самым овертаймом. За две с половиной минуты до сирены российский супернападающий задержался на дальней штанге у ворот Прайса. Но подправил шайбу после наброса на пятачок прямо в штангу. Такое не вытащил бы даже опытный канадский голкипер.



Однако игра перетекла в овертайм, где удачливее оказались хозяева. Дубль оформил Джош Андерсон, а гости сыграли спустя рукава на радость мэру города. Не реализовали четыре минуты большинства в концовке, выключились после выхода пятого полевого у соперника. А потому теперь серия снова возвращается в США на «Амели-Арену». Впрочем, всё по-прежнему играет за «Тампа-Бэй Лайтнинг»: от отличного хоккея до родных трибун.



Статистика последних личных встреч для «Монреаля» просто кошмарная, «Тампа» выше на полторы головы. За десять предыдущих поединков «Хабс» сумели одержать только две победы, обе — на своём льду. Текущая серия только подтверждает, что «молнии» выглядят предпочтительнее. А потому мы бы рискнули и проверили 1Х и тотал больше 3.5 шайбы за 1.66.



В нынешнем плей-офф команда Джона Купера часто проваливала овертаймы, но как минимум не проиграть, на наш взгляд, она вполне может. А сама встреча снова рискует оказаться результативной. Канадцы наконец-то стали забивать Андрею Василевскому не только после рикошетов, а у американцев в принципе с результативностью нет проблем.

«Тампа» — «Монреаль»: прогноз и ставка на 5-й матч НХЛ 8 июля 2021 года

Во второй домашней игре «Монреаль» всё же сумел зацепиться за победу, пусть и в овертайме. Тем самым продлил финал Кубка Стэнли. Несомненно, «Хабс» это заслужили, ведь бой дают они в каждой игре. И всё же «Тампа» выглядит не просто интереснее — она находится на другом уровне. И даже в четвёртом матче смотрелась предпочтительнее. Теперь же родные трибуны наверняка помогут поставить красивую точку и выполнить странное желание мэра города. Проверим аккуратную ставку «1Х и тотал больше 3.5 шайбы».



Ставка: «Тампа» не проиграет в основное время и тотал больше 3.5 шайбы за 1.66.