Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Арина Соболенко — Каролина Плишкова, 8 июля 2021 года, прогноз на матч Уимблдона, смотреть онлайн, прямой эфир

Арина Соболенко — Каролина Плишкова. Прогноз: надежда Беларуси до финала не дойдёт
Никита Сакун
Плишкова — Соболенко. Прогноз на матч Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии
За пять матчей на Уимблдоне Каролина Плишкова не проиграла ни одной партии.

8 июля Арина Соболенко и Каролина Плишкова сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Соболенко — коэффициент на её победу составляет 1.53. На успех Плишковой можно поставить за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова 8 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Арина Соболенко — Каролина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.96. Ставки на третий сет принимаются за 2.34.

Анализ матча Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова (08.07.2021)

Уимблдон (ж). 1/2 финала
08 июля 2021, четверг. 17:00 МСК
Каролина Плишкова
13
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
4
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Уже через три матча мы узнаем новую чемпионку Уимблдона. Финишная прямая обещает быть крайне интересной, ведь впервые за долгое время женские полуфиналы турнира «Большого шлема» получились по-настоящему звёздными. Одну из путёвок в финал разыграют четвёртая ракетка мира Арина Соболенко и 13-й номер рейтинга WTA Каролина Плишкова.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, при этом в обоих случаях победу одержала представительница Беларуси. Пересекались девушки и на траве — три года назад Арина со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) обыграла Каролину в Истбурне. Интересно, что исход обоих матчей Соболенко и Плишковой определялся в решающей партии. Будем рассчитывать, что и в Лондоне сюжет закрутится.

Соболенко получила на Уимблдоне второй номер посева и движется по турнирной сетке очень уверенно. Существенные проблемы принесли лишь Кэти Бултер и Елена Рыбакина, которые отобрали по одному сету. Впрочем, даже когда британка выиграла первую партию, мало у кого возникали сомнения в итоговой победе четвёртой ракетки мира. Так и оказалось.

Помимо Бултэр и Рыбакиной, Арина уже успела на текущем Уимблдоне обыграть Монику Никулеску, Марию-Камилу Осорио-Серрано и Онс Жабер. Все три победы она одержала в двух партиях, ни разу не позволив соперницам взять в сетах более четырёх геймов. То есть проблемам со свежестью тут взяться неоткуда.

Впрочем, если ход Соболенко можно назвать уверенным, то выступления Плишковой на травяном мэйджоре получаются просто безальтернативными для соперниц. У Каролины пять побед в Лондоне, все пять были добыты в двух партиях. Тамара Зиданшек, Донна Векич, Тереза Мартинцова, Людмила Самсонова и Виктория Голубич — вот полный список жертв экс первой ракетки мира. И ни одна из них не сумела добраться даже до тай-брейка!

Тем удивительнее, что при таких результатах Плишковой букмекерские компании отдают довольно заметное предпочтение Соболенко. Да, наверняка здесь учитываются история личных противостояний и тот факт, что белоруска является второй сеяной, однако всё решится на корте. И именно на корте Каролина, как кажется, показывает на сегодняшний день более качественный теннис.

При всей силе Соболенко, Арина по-прежнему часто допускает нелепые ошибки, которые то и дело выводят её из себя. В полуфинале Уимблдона такие ментальные проблемы могут дорого стоить. Понимает это и Плишкова, которая тоже нередко позволяет себе не самое хорошее поведение на корте, вот только касается это в основном рядовых турниров, а не мэйджоров. Как минимум партию Каролина брать обязана.

Потому расклад очевиден. Любители аккуратных ставок могут взять победу Плишковой с форой (+1.5) по сетам за нестыдный коэффициент 1.60. Если же вы склонны рисковать или верите в непредсказуемость женского тенниса, рассмотрите итоговый успех спортсменки из Чехии. Потенциальный выигрыш очень хорош.

Ставки на матч Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова 8 июля 2021 года

Игра Каролины Плишковой часто нервирует соперниц: если у чешской теннисистки идёт подача, оформить брейк, особенно на траве, становится практически нереально. А на текущем турнире подача у неё как раз идёт. Когда же по другую сторону сетки будет стоять импульсивная Арина Соболенко, для настоящего огня на корте может хватить одной искры. И огонь этот будет явно не в пользу теннисистки из Беларуси.

Ставка 1: победа Плишковой с форой (+1.5) по сетам за 1.60.

Ставка 2: победа Плишковой за 2.60.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021