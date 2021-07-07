Арина Соболенко — Каролина Плишкова. Прогноз: надежда Беларуси до финала не дойдёт

За пять матчей на Уимблдоне Каролина Плишкова не проиграла ни одной партии.

8 июля Арина Соболенко и Каролина Плишкова сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Соболенко — коэффициент на её победу составляет 1.53. На успех Плишковой можно поставить за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова 8 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Арина Соболенко — Каролина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.96. Ставки на третий сет принимаются за 2.34.

Анализ матча Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова (08.07.2021)

Уже через три матча мы узнаем новую чемпионку Уимблдона. Финишная прямая обещает быть крайне интересной, ведь впервые за долгое время женские полуфиналы турнира «Большого шлема» получились по-настоящему звёздными. Одну из путёвок в финал разыграют четвёртая ракетка мира Арина Соболенко и 13-й номер рейтинга WTA Каролина Плишкова.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, при этом в обоих случаях победу одержала представительница Беларуси. Пересекались девушки и на траве — три года назад Арина со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5) обыграла Каролину в Истбурне. Интересно, что исход обоих матчей Соболенко и Плишковой определялся в решающей партии. Будем рассчитывать, что и в Лондоне сюжет закрутится.

Соболенко получила на Уимблдоне второй номер посева и движется по турнирной сетке очень уверенно. Существенные проблемы принесли лишь Кэти Бултер и Елена Рыбакина, которые отобрали по одному сету. Впрочем, даже когда британка выиграла первую партию, мало у кого возникали сомнения в итоговой победе четвёртой ракетки мира. Так и оказалось.

Помимо Бултэр и Рыбакиной, Арина уже успела на текущем Уимблдоне обыграть Монику Никулеску, Марию-Камилу Осорио-Серрано и Онс Жабер. Все три победы она одержала в двух партиях, ни разу не позволив соперницам взять в сетах более четырёх геймов. То есть проблемам со свежестью тут взяться неоткуда.

Впрочем, если ход Соболенко можно назвать уверенным, то выступления Плишковой на травяном мэйджоре получаются просто безальтернативными для соперниц. У Каролины пять побед в Лондоне, все пять были добыты в двух партиях. Тамара Зиданшек, Донна Векич, Тереза Мартинцова, Людмила Самсонова и Виктория Голубич — вот полный список жертв экс первой ракетки мира. И ни одна из них не сумела добраться даже до тай-брейка!

Тем удивительнее, что при таких результатах Плишковой букмекерские компании отдают довольно заметное предпочтение Соболенко. Да, наверняка здесь учитываются история личных противостояний и тот факт, что белоруска является второй сеяной, однако всё решится на корте. И именно на корте Каролина, как кажется, показывает на сегодняшний день более качественный теннис.

При всей силе Соболенко, Арина по-прежнему часто допускает нелепые ошибки, которые то и дело выводят её из себя. В полуфинале Уимблдона такие ментальные проблемы могут дорого стоить. Понимает это и Плишкова, которая тоже нередко позволяет себе не самое хорошее поведение на корте, вот только касается это в основном рядовых турниров, а не мэйджоров. Как минимум партию Каролина брать обязана.

Потому расклад очевиден. Любители аккуратных ставок могут взять победу Плишковой с форой (+1.5) по сетам за нестыдный коэффициент 1.60. Если же вы склонны рисковать или верите в непредсказуемость женского тенниса, рассмотрите итоговый успех спортсменки из Чехии. Потенциальный выигрыш очень хорош.

Ставки на матч Уимблдона Арина Соболенко — Каролина Плишкова 8 июля 2021 года

Игра Каролины Плишковой часто нервирует соперниц: если у чешской теннисистки идёт подача, оформить брейк, особенно на траве, становится практически нереально. А на текущем турнире подача у неё как раз идёт. Когда же по другую сторону сетки будет стоять импульсивная Арина Соболенко, для настоящего огня на корте может хватить одной искры. И огонь этот будет явно не в пользу теннисистки из Беларуси.

Ставка 1: победа Плишковой с форой (+1.5) по сетам за 1.60.

Ставка 2: победа Плишковой за 2.60.