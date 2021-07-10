Дастин Порье — Конор Макгрегор. Прогноз «Фонбет»: не пора ли ирландцу на пенсию?

В воскресенье, 11 июля, в Лас-Вегасе знаменитый боец ММА ирландец Конор Макгрегор проведёт третий поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова. В главном бою шоу UFC 264 он встретится с американцем Дастином Порье. Начало — не ранее 7:00 мск. Сделать ставку на бой можно в букмекерской компании «Фонбет».

Порье — Макгрегор: история противостояния

Соперники встретятся в третий раз. В 2014 году Макгрегор победил техническим нокаутом в первом раунде, а в прошлом бою, в январе этого года, Дастин Порье оказался сильнее. Американец взял верх техническим нокаутом во втором раунде.

Оба бойца раньше проиграли Хабибу Нурмагомедову: Макгрегор – болевым приемом в четвёртом раунде, Пуарье – удушающим приемом в третьем.

В какой форме Порье

В послужном списке 32-летнего Порье 27 побед (20 досрочно), шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся. Базовые стили – бокс, джиу-джитсу.



Порье выступает в UFC с момента её слияния с WEC в 2011 году и провёл в этой лиге свыше 20 поединков. Но, несмотря на такой большой опыт выступлений, он только один раз участвовал в бою за титул чемпиона UFC. В апреле 2019 года американец завоевал временный пояс UFC, победив Макса Холлоуэя решением судей. Но в следующем же бою не сумел завоевать полноценный титул, проиграв Нурмагомедову.



В октагон американец вернулся спустя девять месяцев и победил Дэна Хукера решением судей. В последних восьми боях он потерпел всего одно поражение.

В какой форме Макгрегор

В послужном списке 32-летнего Макгрегора 22 победы (20 досрочно), пять поражений.



Ирландец до недавнего времени считался главной звездой сильнейшей лиги ММА – UFC. Он владел титулами чемпиона UFC в двух весовых категориях и получал рекордные гонорары. Но после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года лишился этого неофициального статуса. После завершения карьеры россиянина ирландец вновь захотел стать главным идолом ММА, но пока не блещет результатами.



Он вернулся в октагон спустя год и легко победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде. Однако в следующем поединке потерпел поражение от Порье техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, в последних трёх боях ирландец проиграл дважды.

Прогноз экспертов «Фонбет» на бой Дастин Пуарье – Конор Макгрегор 11 июля 2021 года

Ставка 1: победа Порье за 1.82 (Сделать ставку).



Порье значительно прибавил после первого поединка, с которого прошло семь лет. Он выиграл у всех доступных топ-бойцов в этой весовой категории и добился титульного боя с Нурмагомедовым. И россиянину Дастин в какой-то момент навязал сопротивление, несколько раз даже сумев потрясти его. А после этого нокаутировал Дэна Хукера и Макгрегора.

Что касается Макгрегора, то складывается ощущение, что он уже несерьёзно относится к ММА. По поединку с Серроне сложно было понять, в какой он форме после возвращения в октагон, поскольку поединок продолжался всего 40 секунд, а после него американский ветеран проиграл еще два боя.



Ко второму поединку с Порье ирландец подошёл явно неготовым. И во втором раунде после не самого мощного навала оказался в нокауте.



Макгрегор может изменить ситуацию, если со всей серьёзностью отнесётся к подготовке. Но верится в это с трудом. С 2016 года Макгрегор провёл всего три поединка в ММА, два из которых проиграл, а также вышел на боксерский ринг и уступил Флойду Мейвезеру. Ирландцу больше нравится создавать вокруг себя ажиотаж, а чисто спортивная составляющая его, похоже, волнует мало.



Скорее всего, за счёт более профессионального отношения к делу верх снова возьмёт Порье.



Ставка 2: бой закончится нокаутом за 1.40.



У обоих спортсменов последние поединки завершаются досрочно. У Макгрегора четыре последних боя не продлились все раунды, у Порье – пять из предыдущих семи.



Поскольку оба бойца предпочитают вести поединок в стойке и обладают хорошей боксёрской техникой, высоки шансы на завершение нокаутом. У Пуарье таким образом завершились три из последних шести поединков, у Макгрегора – три из предыдущих четырёх.