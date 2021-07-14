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Ставки на спорт сегодня, 14 июля, прогнозы на спорт, расписание матчей

«Рубин» — «Спартак», «Химки» — «Сочи» и другие матчи. Что смотреть 14 июля
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 14 июля
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Предсезонный турнир набирает обороты, как и отбор Лиги чемпионов.

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 июля.

На что ставить в футболе 14 июля

Главное событие для российских футбольных болельщиков – второй тур предсезонного турнира в Москве. Сначала «Химки» сыграют с «Сочи», а затем нас ждёт репетиция матча первого тура РПЛ: «Рубин» против «Спартака».

Кроме того, продолжается отборочный турнир в Лиге чемпионов. Из сегодняшних матчей можно выделить игру «Кайрата» с «Маккаби» из Хайфы, а также постсоветское дерби «Нефтчи» и тбилисского «Динамо».

На что ставить в хоккее 14 июля

Сезон в хоккее завершён, можно ставить разве что на любительские соревнования.

На что ещё ставить 14 июля

На этой неделе проходят теннисные турниры в Бостаде, Гамбурге, Ньюпорту, Амерсфорте, Тоди и Яссах и Нур-Султане. В Нидерландах Алексей Ватутин сыграет с местным теннисистом Йелле Селсом.

В финале НБА четвёртый матч. «Милуоки» выиграл третью встречу и постарается сравнять счёт в серии с «Финиксом».

На волейбольном чемпионате мира среди девушек U20 сборная России сразится с командой США.

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