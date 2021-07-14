«Зенит» — «Локомотив». Прогноз букмекеров: петербуржцы заберут Суперкубок в Калининграде

Российский футбол возвращается! 17 июля в Калининграде «Зенит» и «Локомотив» разыграют первый трофей нового сезона – Суперкубок России. Обе команды пока не в полных составах — не все участники Евро-2020 и Кубка Америки присоединились к своим клубам. Встреча начнётся в 18:00, трансляцию покажет Первый канал. Кстати, матч пройдёт со зрителями, власти Калининградской области разрешили заполнить трибуны на 70% от максимальной вместимости.

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом матча «Зенит». Сделать ставку на победу команды Сергея Семака в основное время можно с коэффициентом 1.70, это примерно 56% вероятности. Шансы «Локомотива» оценивают коэффициентом 5.10 (18%), ничья идёт за 3.70 (26%).

Аналитики букмекерских контор не уверены, что матч будет результативным. На ТБ 2.5 гола предлагают коэффициент 1.90, с таким же коэффициентом можно сделать ставку на ТМ 2.5 гола. Гол «Зенита» идёт за 1.15, а на забитый мяч «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1.55. Вероятность того, что забить смогут обе команды, эксперты оценили коэффициентом 1.83, а обратный исход идёт за 1.87.

Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Локомотив» (17.07.2021)

Между прочим, это уже третья встреча команд в Суперкубке подряд. Год назад трофей отправился в Санкт-Петербург, «Зенит» победил 2:1. Но сейчас выиграть будет сложнее, в первую очередь, из-за летних турниров сборных. Зенитовцам пришлось провести предсезонку без ряда основных игроков. В итоге Вильмар Барриос и вовсе не сыграет в Суперубке, а Деян Ловрен присоединится к команде непосредственно перед игрой. Рискнёт ли Семак выпустить хорвата на поле – пока непонятно. В этом плане у «Локомотива» есть преимущество: к команде Марко Николича уже присоединились все футболисты, выступавшие на Евро-2020.

Почему же букмекеры котируют «Локомотив» так низко? Вероятно, потому, что в последней очной встрече зенитовцы не оставили от команды Марко Николича камня на камне – 6:1. Действительно, уровень исполнителей у петербуржцев выше, но сыгранность и свежесть будут, скорее, на стороне железнодорожников.

Из ставок на матч хорошо смотрится гол «Локомотива» за 1.55, а также ставка на «обе забьют» за 1.83. «Зенит» с дуэтом Дзюба – Азмун и Малкомом в составе наверняка найдёт путь к воротам Гильерме, но без Барриоса и с не до конца готовым Ловреном команда Семака будет пожарить в обороне. Этим «Локомотив» вполне может воспользоваться и забить.

Хорошо смотрится и победа «Локомотива» с плюсовой форой. Например, на успех москвичей с форой (+1) можно сделать ставку за 1.70. А на непроигрыш в основное время дают 2.15. Вполне себе достойный вариант. Можно рискнуть и поставить на ничейный исход в основное время матча за 3.70. Ну а раз мы предположили, что забить смогут обе команды, то напрашивается ставка на точный счёт 1:1. Букмекеры дают на этот исход коэффициент 7.00.

А вот что касается общего тотала, то здесь, скорее, стоит рассматривать ставку на «низ». Вряд ли по жаре (а в Калининграде сейчас очень душно) и в неоптимальных кондициях команды забьют много. 1-2 гола, не больше. И коэффициент 1.90 очень сладкий для такой ставки.

Букмекеры ведут «Зенит» явным фаворитом, но готовность питерцев вызывает сомнения, так что хорошенько всё взвесьте, прежде чем заключать пари. Хорошего вам футбола в матче за Суперкубок и удачных ставок!