«Зенит» — «Локомотив». Прогноз «Фонбет»: Дзюба и Смолов в порядке, голы точно будут

17 июля «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт в Калининграде и начнётся в 19:00 мск. Сделать ставку на игру за Суперкубок России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Зенит»?

Подготовку к сезону «Зенит» провёл в Австрии и там же сыграл в товарищеских встречах с тремя немецкими командами. Они не входят в элитный дивизион, но всё равно представляют серьёзную силу. В активе две ничьих и победа — «Шальке» (0:0), «Вердер» (2:2) и «Карлсруэ» (3:1).



В летнее трансферное окно команду покинул вратарь Андрей Лунёв, который подписал контракт с немецким «Байером» до 2023 года. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил соглашение с клубом по схеме «2+1».



По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» третий год подряд стал чемпионом чемпионата России. Сине-бело-голубые в девятый раз поборются за Суперкубок России, в их активе пять титулов (2008, 2011, 2015, 2016, 2020).

В какой форме «Локомотив»?

«Локомотив» провёл восемь товарищеских матчей в межсезонье — четыре победы, две ничьи и два поражения. По истечении контракта клуб покинул Владислав Игнатьев, также железнодорожники расторгли контракт с Лукой Джорджевичем. 20-летний воспитанник «Локомотива» Никита Иосифов подписал соглашение на пять лет с испанским «Вильярреалом Б».



Предстоящий матч также станет девятым (пятым подряд) за Суперкубок России — в их активе три трофея (2003, 2005, 2019). Красно-зелёные стали бронзовыми призёрами сезона-2020/2021 РПЛ. Также «Локомотив» завоевал рекордный девятый Кубок России.

«Зенит» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Третий год подряд команды разыграют Суперкубок России: в 2019 году сильнее был «Локомотив» (3:2), а в 2020-м — «Зенит» (2:1). В 10 последних официальных встречах сине-бело-голубые выиграли три раза, железнодорожники — пять.

Однако нужно помнить, что последний очный матч в рамках РПЛ закончился разгромной победой «Зенита» со счётом 6:1. Было это 2 мая. Сердар Азмун оформил хет-трик, Артём Дзюба — дубль, ещё один мяч забил Малком. У москвичей отличился Франсуа Камано.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Зенит» — «Локомотив» 17 июля 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.83. (Сделать ставку).

В двух из трёх последних встреч между командами прошла ставка на «обе забьют». Также это пари выиграло в двух последних матчах за Суперкубок России. И в обоих случаях «Локомотив» принимал участие. Клубы чаще всего воспринимают Суперкубок как втягивающий матч, а не полноценную битву за трофей. Потому прагматизма здесь меньше, а голы случаются чаще.



Если же посмотреть на матчи сторон в межсезонье, то в двух из трёх игр «Зенита» были забиты голы в обе стороны. В пяти из восьми встреч «Локомотива» прошла ставка на «обе забьют». Сине-бело-голубым не поможет Вильмар Барриос, который получил дополнительный отдых после выступления на Кубке Америки — 2021.

А красно-зелёные тем временем остались без Ведрана Чорлуки, который завершил игровую карьеру. Без опытнейшего хорвата при обороне будет тяжело Так что работы у вратарей должно оказаться достаточно.