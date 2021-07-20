«Спартак» — «Бенфика». Руй Витория начнёт с принципиальной встречи

Вчера, 19 июля, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой».

Первый матч состоится 3 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

Поставить на то, что по сумме двух матчей дальше пройдёт «Спартак», можно с коэффициентом 2.55. Это примерно 38% вероятности. Шансы португальцев оценивают коэффициентом 1.51 (62%). Если же говорить о первом матче в Москве, то тут спартаковцы – небольшие фавориты. На их победу можно сделать ставку за 2.55, а на португальцев – за 2.75. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.40.

Букмекеры не ждут результативного футбола в первом матче отбора Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 2.5 – за 1.74. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (3.08.2021)

Итак, «Спартаку» в квалификации Лиги чемпионов досталась «Бенфика». Новый главный тренер спартаковцев Руй Витория хотел сыграть со своим бывшим клубом – он его в соперники и получил. На бумаге не самый лучший вариант, всё-таки победитель пары «Селтик» — «Мидтьюлланн», наверное, слабее. Но и не худший: «Монако» Александра Головина смотрелось бы в противостоянии со «Спартаком» куда более явным фаворитом.

Из хорошего: Руй Витория, разумеется, хорошо знает эту команду. Да, он с ней работал не в прошлом сезоне, но «Бенфика» ему явно знакома куда лучше, чем «Спартак» португальцам. Кроме того, для Витории это будут принципиальнейшие матчи, у него не лучшие отношения с наставником «Бенфики» Жорже Жезушем. Так что португалец будет настраивать спартаковцев очень серьезно.

«Спартак» сейчас на хорошем ходу. Команда очень ярко провела предсезонный турнир в Москве, видно, что футболисты приняли требования нового тренера. Конечно, официальные матчи – это совсем другое, но сейчас красно-белые выглядят максимально готовыми к предстоящим матчам.

Однако надо помнить, что «Бенфика» — очень опытная и сильная команда. Да, прошлый сезон у неё не задался, но во втором круге они набрали больше всех очков в чемпионате Португалии. Состав у этой команды очень приличный: Николас Отаменди, Ян Вертонген, Харис Сеферович, Жоау Мариу – далеко не последние имена в футболе. «Спартаку» в чём-то повезло, что не сыграет травмированный форвард Дарвин Нуньес, но и без него у «Бенфики» есть кому играть и забивать.

Ждём в этом противостоянии яркого футбола. Букмекеры дают коэффициент 2.10 на ТБ 2.5 гола, и это вполне проходимый вариант. У обеих команд классная атака, поэтому мы вправе ждать голов. Есть вариант и со ставкой на «обе забьют» за 1.85. Выездные голы в еврокубках отменили, поэтому хозяева не будут ревностно оберегать победный сухой счет. 2:1 и 1:0 – теперь никакой разницы нет.

Есть ощущение, что в первом матче, при своих болельщиках, «Спартак» как минимум не проиграет. Коэффициент на этот исход невысокий – всего 1.45, но он кажется надёжным, красно-белые сейчас выглядят привлекательно. Можно взять и ставку «победа «Спартака» в один мяч или ничья» за 1.86. Вероятность не меньше, а коэффициент существенно выше. Но в любом случае всё решится в Португалии, исход противостояния не будет определён в Москве.

Эмоции в этой встрече будут зашкаливать, нас ждёт очень яркий футбол. Желаем «Спартаку» успеха в этой битве. Удачных ставок!