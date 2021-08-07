Дарья Касаткина — Элисе Мертенс. Прогноз: россиянка всё ближе к третьему трофею в сезоне

8 августа Дарья Касаткина и Элисе Мертенс сыграют в полуфинальном матче соревнований категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Начало — не ранее 01:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Мертенс — коэффициент на её победу составляет 1.64. На успех Касаткиной можно поставить за 2.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Элисе Мертенс 8 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Элисе Мертенс получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.55.

Анализ матча в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Элисе Мертенс (08.08.2021)

Соревнования в Сан-Хосе планомерно подходят к логическому завершению. Пусть турнир и имеет достаточно весомый статус WTA-500, заявились на него далеко не все представительницы даже первой двадцатки рейтинга. Причина понятна — недавно завершившиеся соревнования на Олимпиаде в Токио.

На Mubadala Silicon Valley Classic выступает лишь одна представительница России. Это Дарья Касаткина. И отлично выступает, ведь уже 8 августа предстоит сыграть в полуфинале. Соперницей уроженки Тольятти станет крепкая теннисистка из Бельгии Элисе Мертенс. Достойный противник.

Касаткина и Мертенс играли друг с другом дважды, каждая выиграла по одному разу. Единственная игра на хардовом покрытии состоялась аж четыре года назад — в Нью-Хейвене победу одержала представительница Бельгии (6:2, 7:5). Россиянка реванш взяла два года спустя в Гамбурге (7:6 (8), 7:5), однако этот матч состоялся на грунтовых кортах, которые к турниру в Сан-Хосе не имеют никакого отношения.

Выступления Касаткиной в Сан-Хосе сложно назвать уверенными. Начав выступления сразу же со второго круга, Дарья добыла волевую победу над француженкой Каролин Гарсией — 3:6, 7:5, 6:3. Уже в следующем раунде была тяжёлая победа над полькой Магдой Линетт. Снова три сета — 6:4, 3:6, 6:4.

А вот Мертенс, посеянная под первым номером, поочерёдно обыграла Кристину Младенович из Франции и теннисистку из Казахстана Юлию Путинцеву. И если матч с француженкой получился непростым (6:2, 4:6, 6:4), то четвертьфинальная игра получилась более спокойной — 6:4, 7:6 (8).

Касаткина и Мертенс в текущем сезоне чувствуют себя на харде более чем уверенно. Россиянка имеет на данном покрытии 17 побед при четырёх поражениях, тогда как бельгийка может похвастаться таким же количеством успешных матчей при лишь трёх проигранных встречах.

Количество выигранных турниров теннисистками при этом разнится — Дарья взяла два трофея, тогда как Элисе довольствовалась лишь победой на соревнованиях в Мельбурне. Текущую форму спортсменок оценить достаточно тяжело. У Мертенс всего пять побед в десяти последних матчах, однако с момента завершения выступлений на Уимблдоне (месяц назад) и до старта турнира в Сан Хосе (понедельник) она провела всего одну встречу.

И ничего хорошего она не принесла: поражение от Екатерины Александровой на Олимпийских играх. Касаткина же и вовсе до приезда в Сан-Хосе не соревновалась более месяца. Пока в США выступает недурно, в решающие моменты держит удар. Но говорить о стабильно высоком теннисе нельзя.

Соперницы находятся на ходу, при этом в четырёх проведённых матчах на американском турнире трижды дело доходило до решающей партии. Кажется, вполне реален такой исход и в очном противостоянии. Между прочим, на третий сет букмекеры предлагают отличный коэффициент 2.55.

Более того, можно перестраховаться и взять банальный тотал больше. На ТБ 21.5 гейма дают 1.89 — вполне неплохо. Один только тай-брейк существенно повысит шанс на заход ставки даже при победе одной из девушек в двух сетах. Борьба тут должна быть, ведь до титула совсем недалеко.

Ставки на матч в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Элисе Мертенс 8 августа 2021 года

Вывеска Касаткина — Мертенс больше подходит для финального матча Mubadala Silicon Valley Classic. Значит игра должна быть напряжённой, а счёт — близким. В том случае, если никто из девушек откровенно не поплывёт, нас должны ожидать три партии. Тотал геймов Дарья и Элисе пробьют.

Ставка: тотал больше 21.5 гейма за 1.89.