«Мидтьюлланн» — ПСВ. Прогноз: Гётце и ван Гинкел уладят формальности в Лиге чемпионов

ПСВ забил три гола дома и фактически снял все вопросы. Но 90 минут на чудо у соперника остаются.

10 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — ПСВ Эйндховен. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ПСВ: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Мидтьюлланна» оценён экспертами в 3.45. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — ПСВ 10 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Мидтьюлланн» — ПСВ Эйндховен получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — ПСВ (10.08.2021)

Групповая стадия любимой Лиги чемпионов всё ближе и ближе. До определения всех участников главного клубного турнира осталось всего три матча — ответный в третьем квалификационном раунде, а также два в четвёртом. Во вторник среди прочих сойдутся «Мидтьюлланн» и ПСВ.

Сразу скажем, что интриги в этой паре практически не осталось, однако обсудить тут явно есть что. Первый матч, прошедший в Нидерландах, завершился разгромной победой хозяев — 3:0. Там никаких вопросов по справедливости исхода не возникло. Перевес ПСВ оказался чудовищным не только по счёту, но и по игре.

Датчане лишь четырежды пробили в сторону ворот соперника, а потревожить голкипера и вовсе не смогли. Отыграть фору в три мяча будет невероятно сложно. Тем более на чужом поле. Ведь голландцы сейчас набрали страшный ход и представляют серьёзную силу. Ждать от них подарков бессмысленно.

Ещё больше уверенности в собственных силах команде из Эйндховена придал субботний матч за Суперкубок Нидерландов, в котором была добыта ещё одна знаковая и красивая победа — разгром «Аякса» со счётом 4:0. Национальный чемпионат ещё не начался, а ПСВ уже обозначил претензии на первое место.

Результаты клуба из Эйндховена в текущем сезоне впечатляют ещё сильнее, если взглянуть на результат во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Подопечные Роджера Шмидта встречались с крепким «Галатасараем» и попросту не заметили турков — 5:1 в домашнем матче и 2:1 на выезде. Натуральный разнос добротного оппонента.

Что до «Мидтьюлланна», то команда Бо Хенриксена даже не лидирует в собственной лиге. В первом же туре чемпионата Дании «волки» уступили «Оденсе», после чего одержали четыре победы подряд, но стоит ли брать во внимание успехи в матчах с соперниками по типу «Ольборга», «Виборга» и «Вайле»? Впрочем, для возвращения в группу лидеров этого хватило.

Справедливости ради ставить крест на попытках датчан спасти положение не стоит. На домашнем стадионе «Мидтьюлланн» неизменно забивает минимум один гол на протяжении 11 последних матчей. Обнадёживающие цифры. Взять хотя бы матч второго раунда квалификации с «Селтиком», где подопечные Хенриксена забили дважды.

ПСВ прекрасно чувствует себя на старте сезона, и, как показывает практика, даже крупная победа в первом матче (те самые 5:1 с «Галатасараем») не мешает сохранять высокие обороты. Кажется, что и здесь счёт 3:0 не особо повлияет на результат ответной встречи — нидерландцы явно не будут играть по счёту.

Сейчас у них всё получается. Футбол классный, результаты отличные, результативность запредельная. Зачем осторожничать? Предпосылок для оживления интриги не видно, хотя свой гол датчане наверняка сообразят. В такой ситуации классическая ставка «обе забьют» за неплохой коэффициент является отличным вариантом.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — ПСВ 10 августа 2021 года

Конечно же, интрига в этом противостоянии фактически мертва, отыграть три мяча кажется нереальной задачей. ПСВ сейчас на ходу, забивает много и со вкусом. Однако датчане в родных стенах без голов не остаются на протяжении 11 встреч. Вот и поставим на классические ОЗ.

Ставка: обе забьют за 1.61.