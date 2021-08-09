Анастасия Павлюченкова — Каролин Гарсия. Прогноз: россиянка в Монреале не впечатлит

10 августа Анастасия Павлюченкова и Каролин Гарсия сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Павлюченковой — коэффициент на её победу составляет 1.41. На успех Гарсии можно поставить за 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Каролин Гарсия 10 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Каролин Гарсия получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 20.0 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.55.

Анализ матча Rogers Cup Анастасия Павлюченкова — Каролин Гарсия (10.08.2021)

9 августа стартуют матчи основной сетки одного из главных подготовительных турниров к US Open — в Монреале и Торонто начинается престижный Rogers Cup. В женской части соревнований, которая пройдёт в Монреале, Россия представлена сразу пятью теннисистками, однако главные надежды большая часть болельщиков возлагает на первую ракетку страны Анастасию Павлюченкову.

Уроженка Москвы, посеянная под десятым номером, турнирный путь начнёт матчем с француженкой Каролин Гарсией. Ранее девушки пересекались друг с другом пять раз — три игры завершились победами россиянки, ещё в двух случаях успех праздновала Гарсия. Интересно, что во всех случаях теннисистки соревновались именно на харде — том самом покрытии, на котором пройдёт и Rogers Cup.

Не менее интересен и тот факт, что четыре из пяти очных встреч не затягивались и завершались в двух партиях. Лишь на турнире в Токио в 2018 году игра получилась затяжной — 6:4, 2:6, 7:5 в пользу Гарсии. Впрочем, тогда француженка твёрдо стояла в топ-10 мирового рейтинга и была на серьёзном ходу. С тех пор она сильно просела.

Собственно, соперницы в последнее время в принципе редко принимают участие в триллерах. Гарсия играла решающие партии в четырёх из десяти последних матчей, тогда как у Павлюченковой таких случаев и вовсе набежало всего два. Такие показатели перекликаются и со стилем игры. Для обеих девушек важны кураж и уверенность. Если у одной из них идёт игра, то итоговую победу она вряд ли уже отпускает.

Гарсия свой путь в основную сетку Rogers Cup начала с квалификации — француженка поочерёдно обыграла Франсуа Абанду и Кристи Анн. Само собой, в двух партиях, но не без проблем — в обоих случаях был сыгран тай-брейк. Что до Павлюченковой, то Анастасия последний матч провела ещё в конце июля — в четвертьфинале олимпийского турнира она проиграла будущей чемпионке турнира Белинде Бенчич. Дальше был только микст в Токио.

Несмотря на звание 18-й ракетки мира, свои главные победы в сезоне россиянка одержала далеко не на харде, хотя именно он является любимым покрытием. Самый значительный скачок в рейтинге обеспечил выход в финал «Ролан Гаррос». Что касается харда, то тут цифры не просто скромные, а даже отрицательные. 5-7.

Гарсия же, наоборот, большую часть побед в 2021 году одержала именно на жёсткой поверхности — 10-8. Похоже, не так просто будет Павлюченковой на старте соревнований в Монреале. Соперница набрала ход, познакомилась с покрытием в квалификации и готова предоставить серьёзную оппозицию — вплоть до победы в первом раунде. Коэффициент на аутсайдера кажется слишком высоким.

Есть идея и для любителей более аккуратных ставок. Не самые уверенные выступления Анастасии на харде в текущем сезоне намекают на то, что ставить нужно, скорее, против неё. Плюсовая фора на француженку — отличный вариант. Состояние Павлюченковой после Токио оценить сложно, а потому сюрпризы весьма вероятны.

Ставки на матч в Монреале Анастасия Павлюченкова — Каролин Гарсия 10 августа 2021 года

Безусловно, российская теннисистка является фаворитом встречи, однако сомнений хватает. Самой рейтинговой соперницей, которую Павлюченковой удалось в этом году обыграть на харде, является Айла Томлянович — 50-я ракетка мира. Кажется, это о многом говорит. Потому выберем успех француженки с плюсовой форой.

Ставка: победа Гарсии с форой (+4.5) за 1.69.