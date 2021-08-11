«Челси» — «Вильярреал». Прогноз «Фонбет»: неужели испанцы шокируют ещё один топ-клуб АПЛ?

11 августа «Челси» и «Вильярреал» встретятся в матче за Суперкубок Европы. Игра на «Уиндзор-Парк» в североирландском Белфасте начнется в 22:00. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Челси»

Лондонцы выиграли Суперкубок УЕФА в 1998 году и трижды уступали противникам в последующие годы (2012, 2013, 2019). В пятый раз они поборются за трофей в качестве действующего победителя Лиги чемпионов. В финале самого престижного еврокубка «Челси» одолел чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0). В прошлом сезоне АПЛ подопечные Томаса Тухеля финишировали на четвёртом месте, отстав от лидера на 19 очков.



На предсезонке синие провели четыре товарищеских матча: победили «Питерборо Юнайтед» (6:1), «Борнмут» (2:1) и «Арсенал» (2:1), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). Летом «Челси» покинул форвард Оливье Жиру, который вместе с защитником Фикайо Томори пополнил состав «Милана».

Синие пока не совершили крупных покупок, но инсайдеры сообщают, что лондонский клуб договорился о возвращении нападающего Ромелу Лукаку. Сумма трансфера бельгийского форварда из «Интера» может составить € 115 млн.



Хавбеки синих Кенеди и Чарли Мусонда продолжают восстановление от травм и не сыграют с «Вильярреалом».

В какой форме «Вильярреал»

«Жёлтая субмарина» победила «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти 11:10) в финале Лиги Европы. В Ла Лиге «Вильярреал» занял седьмое место, но благодаря завоеванию еврокубка выступит в групповом этапе Лиги чемпионов, причём при жеребьёвке будет посеян в первой корзине.



В межсезонье подопечные Унаи Эмери ни разу не победили: уступили «Валенсии» (2:3), «Марселю» (1:2), «Лестеру» (2:3), а также сыграли вничью с «Лионом» (2:2), «Леванте» (0:0) и «Лидсом» (2:2).



Клуб из провинции Кастельон выкупил у «Тоттенхэма» арендованного защитника Хуана Фойта и бесплатно получил из «Бетиса» его алжирского коллегу по амплуа Аиссу Манди, а также приобрёл хавбека «Альмерии» Ману Морланеса и форварда Булайе Диа из «Реймса».

Полузащитники Иборра и Самуэль Чуквезе пропустят Суперкубок Европы из-за травм. Участие другого хавбека Даниэля Парехо находится под вопросом.

Ориентировочные составы «Челси» и «Вильярреала»

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Зума, Алонсо, Ковачич, Канте, Джеймс, Зиеш, Хаверц, Вернер.



«Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Альбиоль, Гаспар, Манди, Ману Тригерос, Ману Морланес, Пино, Фернандо Ниньо, Алькасер, Жерар Морено.

«Челси» — «Вильярреал»: статистика личных встреч

Команды ранее не встречались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.



У «Челси» положительная статистика во встречах с испанскими клубами (20 побед, 17 ничьих, 12 поражений, разница мячей 70:59). В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов синие встречались с «Севильей» на групповом этапе (0:0, 4:0), а в плей-офф прошли мадридские «Атлетико» (1:0, 2:0) и «Реал» (1:1, 2:0). Всего один пропущенный мяч в шести играх.



В прошлом сезоне «Вильярреал» играл с соперниками из Англии в решающих матчах Лиги Европы. В полуфинале «жёлтая субмарина» выбила «Арсенал» (2:1, 0:0), а в финале одолела «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Всего у испанской команды пять побед, восемь ничьих и пять поражений с разницей мячей 12:17 в противостояниях с англичанами.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Челси» — «Вильярреал» 11 августа 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.92 (Сделать ставку).



Лучшая команда Европы не стала слабее по сравнению с прошлым сезоном. Даже если Томас Тухель пойдёт на эксперименты, полурезервный состав лондонцев будет действовать первым номером и определять ход матча, ведь каждый футболист прекрасно знает свою роль в схеме немецкого наставника.



Неуступчивая команда Эмери успешно противостояла английским клубам в концовке прошлого сезона и целенаправленно готовились к «Челси» в последних товарищеских матчах с «Лестером» и «Лидсом». Через месяц «Вильярреалу» стартовать в Лиге чемпионов, а в понедельник — в Ла Лиге, поэтому Суперкубок Европы — последний шанс проверить состояние команды в боевых условиях.



В первом официальном матче сезона «Челси» и «Вильярреал» будут далеки от оптимальной формы и сыгранности, поэтому возрастает вероятность результативных ошибок каждого из соперников. Ставка «обе забьют» зашла в шести из семи последних матчей каждой из сторон. А коэффициент на голы в обе стороны приближается к двойке.