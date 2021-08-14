«Сельта» — «Атлетико». Прогноз: чемпион Испании сделает подарок «Барселоне» и «Реалу»

У Диего Симеоне заметные кадровые проблемы, а тут ещё и один из самых неудобных соперников попался.

15 августа состоится матч первого тура чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Сельты» оценён экспертами в 4.10. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Атлетико» 15 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Сельта» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. А поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Сельта» — «Атлетико» Мадрид (15.08.2021)

Мадридский «Атлетико», ставший чемпионом Испании по итогам прошлого сезона, готов к защите титула. Подопечные Диего Симеоне имеют солидные шансы снова взять чемпионство, ведь главные соперники существенно ослабили состав. Тем не менее уже в первом туре Ла Лиги сезона-2020/2021 «матрасников» ждёт непростое испытание.

Выезд к «Сельте» — это всегда тяжело. Клуб из Виго стабильно доставляет «Атлетико» проблемы. Взять хотя бы шесть последних очных встреч, в которых мадридскому гранду удалось победить лишь дважды. Три встречи завершились вничью, ещё в одном случае успех праздновала «Сельта».

Если брать конкретно прошлый сезон, то там случилась одна победа «матрасников» (2:0) и один ничейный результат (2:2). Во втором круге АТМД тоже был близок к успеху, однако потерял концентрацию и позволил оппоненту отыграться на 89-й минуте. А Луис Суарес тогда оформил дубль.

Предсезонные подготовки сторон сравнивать сложно. «Сельта» одержала три победы в четырёх матчах, однако по большей части играла с представителями низших испанских дивизионов. Из общей картины выбивается лишь матч с «Вулверхэмптоном» (1:0). У «Атлетико» всего одна победа в пяти товарищеских играх, зато соперники значительно серьёзнее — 0:1 с «Зальцбургом», 2:1 с «Вольфсбургом», 1:2 с «Фейеноордом».

Безусловно, статус чемпиона должен оказывать определённое давление на «Атлетико». Совсем другое дело, что Диего Симеоне является одним из лучших мотиваторов в футбольном мире, поэтому наверняка сможет грамотно подвести подопечных практически к любому матчу. А основные конкуренты «матрасников» потеряли ключевых исполнителей — из «Реала» ушли Серхио Рамос и Рафаэль Варан, «Барселону» покинул сам Лионель Месси.

Что касается трансферов, то «Атлетико» сохранил основу и даже укрепился. За € 35 млн в столицу Испании из «Удинезе» перебрался один из лучших игроков Серии А сезона-2019/2020 Родриго Де Пауль. Немного укрепила состав и «Сельта»: по € 4 млн было отдано за Франко Серви и Хавьера Галана. Оба дебютировали за новый клуб и готовы выйти на поле в воскресенье.

Есть, впрочем, и те, кто точно в первом туре Ла Лиги не сыграют. Один из лидеров атаки «Атлетико» Жоау Феликс по-прежнему восстанавливается от травмы лодыжки и вернётся к тренировкам лишь в конце месяца. Не готов дебютировать за «матрасников» и бразильский нападающий Маркос Пауло Коста.

Лидеры чемпионата Испании в пребывают неопределённом состоянии на старте сезона и вполне могут забуксовать в первых же турах. «Атлетико» и вовсе встретится с одним из самых неудобных соперников. Предположим, что команда Симеоне забьёт не более одного мяча. Отсутствие Жоау Феликса рискует проявиться.

Другое дело, что АТМД для победы может хватить и одного мяча. Ян Облак по-прежнему великолепен, оборона в минувшем сезоне редко опускалась ниже привычной планки. Что-то в духе 0:1 или 1:1 тут видится более чем вероятным сценарием. Раз так, можно рассмотреть Х2 через общий тотал меньше.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Атлетико» 15 августа 2021 года

Кажется, новый сезон чемпионата Испании будет мало чем отличаться от предыдущего. Лидеры продолжат терять очки на регулярной основе, а середняки устроят бойню за место в еврокубках. Мадридцы хороши, но выезды в Виго традиционно даются им с большим трудом. А ведь «кельты» после смены тренера выглядели в минувшем первенстве просто прекрасно.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» меньше 1.5 за 1.65.