Андрей Рублёв — Александр Зверев. Справится ли россиянин с олимпийским чемпионом в финале?

22 августа Андрей Рублёв и Александр Зверев сыграют в матче финала турнира в Цинциннати. Начало — не ранее 23:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Зверева: коэффициент на победу немца составляет 1.41. На успех Рублёва можно поставить за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Цинциннати Андрей Рублёв — Александр Зверев 22 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.05. Ставки на третий сет принимаются за 2.58.

Анализ финала турнира в Цинциннати Андрей Рублёв — Александр Зверев (22.08.2021)

Старт заключительного турнира «Большого шлема» всё ближе. «Мастерсы» в Цинциннати вышли на финишную прямую, остались только финалы. Особенно приятно, что у мужчин за трофей сразится представитель России. Это стало понятно ещё после четвертьфиналов, когда Даниил Медведев попал на Андрея Рублёва.

Рублёв в итоге впервые во взрослой карьере обыграл первую ракетку страны. Хотя, казалось бы, турнир складывался сложно. Лишь в одной встрече управился за два сета. Да и в той было аж два тай-брейка. 7:6, 7:6 с опытным Гаэлем Монфисом в третьем круге. Почти два часа на корте, несколько потерянных подач во второй партии.

В остальных случаях дело доходило до решающего сета. Соперники были крепкие, но не более того. Тот же Марин Чилич — это, конечно, имя, ведь он выигрывал US Open. Правда, было это давно. А в последние годы хорват не столь хорош. И всё же первую партию он по делу забрал. Дальше, впрочем, сил не хватило.

В четвертьфинале был Бенуа Пэр, наконец-то приходящий в себя после долгого периода бесконечных поражений и жалоб. Француз давно не доходил до 1/4 финала крупных турниров. В Цинциннати всё сложилось. Пэр показал добротный теннис и создал Рублёву заметные проблемы. Фавориту хватило одного брейка после смены сторон в решающем сете (6:2, 3:6, 6:3).

И вот первая победа над Медведевым. Начиналось всё грустно, стартовый сет Даниил забрал с огромным запасом. А в дебюте второго врезался в камеру, пытаясь достать мяч за задней линией. После того эпизода вторая ракетка мира стала играть заметно хуже. Прежде всего — перестала цепляться на приёме. Подачу поначалу держала, но в затяжном восьмом гейме всё же не выдержала.

Третья партия выдалась похожей. Поначалу соперники быстро сохраняли подачу, а в седьмом гейме Рублёв сделал брейк. Почувствовал кураж, оформил несколько ярких ударов и довёл дело до победы — 2:6, 6:3, 6:3. Турнир в Цинциннати в любом случае следует считать успешным, ведь раньше Андрей проходился катком по менее представительным соревнованиям, но барахлил на ТБШ и «Мастерсах».

На этом хорошие новости заканчиваются. Ведь впереди Александр Зверев, почувствовавший уверенность после победы на Олимпиаде в Токио. Три раунда прошёл без каких-либо проблем, закрыв в двух сетах Ллойда Джорджа Харриса, Гидо Пелью и Каспера Рууда. А вот в полуфинале пришлось попотеть. И — о ужас! — проявить характер.

Немец дожал Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 7:6. На корте провёл больше 2,5 часа, четыре раза терял подачу. Но в нужный момент собрался. Тай-брейк взял на удивление уверенно. А ведь прежде с греком у него категорически не ладилось. Шесть поражений в семи предыдущих матчах, включая пять сетов в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2021.

Букмекеры отдают явное преимущество Звереву, что выглядит вполне логично. Александр всегда умел самоуничтожаться в любой момент, хотя триумф на Олимпиаде явно добавил уверенности (а ещё заносчивости, но это уже совсем другая история). А вот Рублёв в последнее время не показывает цельного тенниса. Подача и мощные удары справа — это круто. Да только разнообразия совсем не видно.

В Цинциннати проблемы возникали в каждом круге, а полуфинал с Медведевым разделился на до и после эпизода с камерой. Добавим сюда статистику очных встреч. Там у немца полное преимущество (4-1), а единственную победу россиянин добыл на выставочном турнире Adria Tour. Коэффициент на лобовую победу Зверева низок, лезть в форы слишком опасно, а вот П2 + тотал больше 18.5 гейма за 1.82 смотрится хорошо.

Можно даже рассмотреть П2 + ТБ 19.5 гейма за 2.04. Андрей хорошо подаёт, Зверев не отличается стабильным приёмом. Большого количества брейков тут быть не должно, зато вероятность тай-брейка высока. Значит, 20-22 гейма мы тут наверняка увидим. Речь о финале, беречь силы нет смысла. Цепляться теннисисты будут до последнего.

Ставки на матч турнира в Цинциннати Андрей Рублёв — Александр Зверев 22 августа 2021 года

Рублёв вышел в финал «Мастерса», хотя качество тенниса довольно среднее. Проблемы возникали абсолютно в каждом матче в Цинциннати, а в полуфинале Даниил Медведев был гораздо лучше до эпизода с камерой. Зверев в трёх стартовых играх не отдал ни сета, а накануне закрыл на решающем тай-брейке неудобного для себя Стефаноса Циципаса. Немец сейчас на ходу.

Ставка: победа Зверева + тотал больше 19.5 гейма за 2.04.