«Арсенал» — «Челси». Прогноз «Фонбет»: Тухель закончит доминирование Артеты в дерби

22 августа в лондонском дерби «Арсенал» примет «Челси» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Эмирейтс» начнётся в 18:30 мск. Сделать ставку на центральный матч тура АПЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Арсенал»

Сезон-2020/2021 для «Арсенала» сложился неудачно. «Канониры» завершили чемпионат лишь на 8-м месте и впервые за долгое время не попали в еврокубки. Подопечным Микеля Артеты не хватало стабильности: победные серии чередовались с откровенно слабыми отрезками. Руководство клуба решило, что пора кардинально менять эту ситуацию, и в летнее трансферное окно потратило уже € 119 млн на Бена Уайта, Альберта Локонга, Нуну Тавареша и Мартина Эдегора.

Однако отдачи от этих покупок пока что не видно. В шести предсезонных товарищеских матчах команда проиграла трижды: «Хиберниану» и «Челси» со счётом 1:2, а также «Тоттенхэму» – 0:1.



Болельщики надеялись, что «канониры» успешно сыграют в первом туре АПЛ с «Брентфордом», новичком лиги, который в последний раз участвовал в высшем английском дивизионе в 1947 году. Но не тут-то было – снова поражение. «Арсенал» беззубо смотрелся в атаке, в основном полагаясь на подачи Тирни, которые почти не приводили к опасным моментам.

Закономерно, что показатель ожидаемых голов xG составил всего 1,02 – один из самых низких в первом туре АПЛ. В обороне наблюдались провалы как в центре, так и в зонах крайних защитников. Головной боли Артете добавляет и состояние Обамеянга и Ляказетта, которые недавно переболели коронавирусом и вряд ли примут участие во встрече. Также не сыграют Томас Парти, Виллиан и Габриэль Магальяеш.

В какой форме «Челси»

«Челси» подходит к дерби в прекрасном настроении. После победы в Лиге чемпионов лондонцы в начале нового сезона завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти. Товарищеские встречи синие тоже провели на хорошем уровне: победы со счётом 2:1 над «Борнмутом» и «Арсеналом» и ничья с «Тоттенхэмом» 2:2.

Не подвёл «Челси» своих фанатов и в первом туре АПЛ, разгромив «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. При этом поразила лёгкость, с которой был добыт результат. Уже по первым матчам «Челси» оставляет крайне приятное впечатление: налажен контроль мяча с высокой точностью передач (92% в игре с «орлами»).



Единственная проблема «Челси» заключалась в отсутствие забивного форварда. Цель поставлена – цель выполнена. Так привык вести дела Роман Абрамович, который выложил за Ромелу Лукаку € 115 млн. Нет сомнений, нападающий сделает всё, чтобы доказать клубу: раньше его просто недооценили. С «Арсеналом» не сможет сыграть Хаким Зиеш, который получил травму в Суперкубке.

Однако вряд ли это станет настоящей проблемой, состав у синих довольно глубокий. На правом фланге в игре с «Кристал Пэлас» отлично взаимодействовали и создавали остроту Сесар Аспиликуэта и Мейсон Маунт. Одна из комбинаций с их участием привела к голу Пулишича.

«Арсенал» – «Челси»: статистика личных встреч

В восьми последних очных официальных матчах «Арсенал» имеет небольшое преимущество: четыре победы, три поражения и одна ничья. Особенно успешно «канониры» провели четыре последние официальные встречи: три победы и одна ничья.

В то же время в недавней товарищеской игре 1 августа синие победили со счётом 2:1. В официальных встречах после назначения Томаса Тухеля соперники пересеклись лишь однажды. В мае красные оказались сильнее — 1:0 с голом Смита-Роу.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Арсенал» – «Челси» 22 августа 2021 года

Ставка: победа «Челси» за 1.80 (Сделать ставку).

Несмотря на неудачную серию в личных официальных встречах, синие является фаворитами предстоящего дерби. В данный момент «Арсенал» и «Челси» – клубы разного уровня. Об этом говорят и результаты последних лет, и текущая форма.

Последние два сезона «канониры» заканчивали чемпионат на 8-м месте. Микель Артета так и не смог выстроить игру команды, у которой сохраняются проблемы и в атаке, и в обороне. В противовес испанцу Томас Тухель сумел за короткий срок качественно преобразить «Челси».



В прошлом сезоне синие были одними из лидеров лиги по показателю ожидаемых голов соперника. В среднем за матч xGA составлял всего лишь 0,81. Тенденция на надёжную игру в защите подтверждается и на старте нового сезона. Против «Кристал Пэлас» xGA был равен 0,32, что стало лучшим результатом первого тура.

Из-за проблем в атаке «Арсенал» вряд ли способен доставить много трудностей сыгранной обороне соперника, а вот мощное нападение «Челси» наверняка реализует свои шансы.