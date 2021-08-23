ПСВ — «Бенфика». Прогноз: португальцев перехвалили. Гётце и ван Гинкел ещё в игре

24 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Бенфика» 24.08.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов ПСВ — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

«ПСВ Эйндховен» — «Бенфика»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 августа 2021 года

Лето вышло на финишную прямую, уже через неделю наступит сентябрь. Впрочем, скучать некогда. Ведь европейский футбол развернулся во всём своём великолепии. Ведущие чемпионаты в строю, родная РПЛ тоже не даёт скучать. Подходит к концу квалификация еврокубков. Остались последние матчи.



На вторник, 24 августа, запланированы три ответные игры раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Все стартуют в 22:00 мск. Гвоздь программы очевиден. В Эйндховене местный ПСВ на стадионе «Филипс» примет «Бенфику». Две хорошие команды с поставленным футболом, но путёвка в групповую стадию только одна.



Неделю назад «орлы» выиграли в Лиссабоне со счётом 2:1. Быстрый гол, затем второй мяч перед перерывом после подачи углового. Голландцы сократили отставание в дебюте второго тайма и плотно прижали соперника. Однако после замен игра выровнялась. И подопечные Жорже Жезуса отстояли результат без лишних приключений.



Соперники начали сезон выше всяких похвал. «Бенфика» в третьем раунде квалификации не заметила усилий «Спартака» (2:0 в гостях, 2:0 дома). В национальном первенстве тоже полный порядок. Три победы из трёх возможных с общим счётом 6:1. Теперь в чемпионате Португалии двоевластие, «Спортинг» тоже обошёлся без осечек.



Правда, в третьем туре пришлось понервничать. Гостили у крепкого «Жил Висенте», имели подавляющее преимущество. А голов не было аж до 84-й минуты. Однако давление продолжилось и российский вратарь Станислав Крицюк всё же дрогнул. Итог — трудовые 2:0 в пользу лиссабонцев.



Игра состоялась в субботу, то есть времени на восстановление имелось немного. И всё же проблем с усталостью возникнуть не должно. Потому что состав оказался экспериментальным, многие лидеры отдохнули. Пицци, Гримальдо и Жоау Мариу вышли на замену, а Вайгль с Рафой Силвой остались в запасе.



ПСВ чувствует себя ничуть не хуже. С огромным запасом преодолел два раунда отбора Лиги чемпионов — досталось «Галатасараю» и «Мидтьюлланну». Разнёс «Аякс» в игре за Суперкубок Нидерландов (4:0). И замечательно стартовал в чемпионате. Два матча — две победы. Что любопытно, общий счёт точно такой же. 6:1.

В субботу разгромили «Камбуур» (4:1). Никаких вопросов не возникло, вели со счётом 3:0 уже к 48-й минуте. Оставшееся время превратилось в формальность. Проблемы со свежестью тоже вряд ли появятся. Для эйндховенцев это очень важно, ведь интенсивный футбол Роджера Шмидта требует постоянного движения и прессинга.



«Бенфика» — гибкая команда с хорошим подбором исполнителей. Однако нельзя не признать, что в Португалии ей повезло. Забила два гола в первом тайме с двух моментов, чудом не пропустила больше. Гол Захави отменили из-за офсайда, Одиссеас вытащил мяч с ленточки после рикошета и совершил ещё несколько спасений.



ПСВ всегда и везде старается действовать от себя. В родных стенах задача облегчится, да и неделя на проведение работы над ошибками имелась. На старте сезона красно-белые выглядят крайне симпатично. Вполне логично, что в ответной встрече они считаются фаворитами. Дома забивают особенно много и со вкусом. Почти всегда не тянут с первым мячом.



От этого и оттолкнёмся. На П1 дают двойку, на гол ПСВ в первом тайме — 1.86. Это противостояние не должно обойтись без нервной концовки. Дополнительное время или даже серия пенальти — вполне реальные расклады, ведь соперники сопоставимы по уровню. Подопечные Роджера Шмидта забивают всегда и везде, а отмена правила гола на чужом поле только добавит смелости. Значит, долго запрягать тут не станут.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Бенфика» 24 августа 2021 года

«Бенфика» выиграла дома со счётом 2:1, выжав максимум из собственных возможностей. Но пока ничего не понятно. ПСВ шикарно начал сезон — штампует победы, очень много забивает. Особенно в родных стенах. Поставим на гол голландцев в первом тайме за 1.86. Они любят давление и прессинг, редко тянут с первым мячом на своем поле.

Ставка: ПСВ забьёт в первом тайме за 1.86.