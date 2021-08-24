«Шахтёр» — «Монако». Прогноз: украинский клуб выбьет Александра Головина из Лиги чемпионов

25 августа состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Монако»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 2.97. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако» 25 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Шахтёр» Донецк — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. А поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Монако» (25.08.2021)

Уже в среду мы узнаем всех участников групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Одними из последних судьбу путёвки в главный еврокубковый турнир определят «Шахтёр» и «Монако». Эта вывеска не затерялась бы и в основном турнире, но дальше пойдёт только одна команда.

Монегаски достаточно спорно считались однозначными фаворитами первой встречи. Прежде всего, благодаря фактору своего поля. Однако не сумели порадовать собственных болельщиков даже ничейным результатом — 0:1. Тем удивительнее, что и в Харькове букмекеры отдают больше шансов именно «Монако». Правда, на этот раз линия гораздо равнее.

С момента первой встречи прошла всего неделя, поэтому каждая из сторон успела провести всего по одному матчу в национальных чемпионатах. «Горняки» уверенно разобрались с «Черноморцем», а вот монегаски не сумели обыграть в домашних стенах скромный «Ланс». Уступили со счетом 0:2.

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав и подвёл команду. Схватил прямую красную карточку в концовке, хотя показалось, что предупреждения в том эпизоде оказалось бы достаточно. Вот только судья решил иначе. В компенсированное время «Ланс» забил второй гол.

Если взять последние выступления «Монако» в целом, то вырисовывается крайне неблагоприятная картина — три поражения в трёх играх. В первом туре чемпионата Франции победить тоже не удалось (1:1 с «Нантом»). Как итог — всего одно очко по итогам трёх туров и второе место с конца в турнирной таблице Лиги 1. Натуральный провал, иначе не скажешь.

Если говорить о кадровых проблемах, то ни «Шахтёр», ни «Монако» их не испытывают. Оба коллектива готовятся к игре почти в идеальных составах. Готов появиться на поле и Александр Головин, который неделю назад хоть и отбегал около часа, свой максимум показать явно не смог из-за проблем со здоровьем. Вспомнить можно только пару дальних ударов.

«Шахтёр» полностью контролировал гостевой матч с «Монако» вплоть до 60-й минуты. Монегаски прибавили лишь в последние полчаса игры, однако этого для спасения не хватило. Особенно стоит отметить тактически перестроения в исполнении Роберто Де Дзерби — этот же козырь может сыграть свою роль и в ответной встрече.

Сложно объяснить столь высокие коэффициенты на успех украинской команды. «Шахтёр» великолепно играет на контратаках и именно благодаря этому оружию может несколько раз подловить вынужденный бежать вперёд «Монако». Победа «Шахтёра» по такому коэффициенту смотрится более чем классно. Почти тройка.

Однако линия позволяет подстраховаться. Потому предложим и менее рискованную ставку. Даже победа хозяев с нулевой форой оценена в 2.12. В этом случае при ничьей в основное время букмекер вернет средства в полном объёме. Прекрасный вариант.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Монако» 25 августа 2021 года

Монегаски до сих пор не вошли в сезон должным образом и вряд ли смогут продемонстрировать свой максимум в Харькове. Три поражения всухую в трёх матчах — далеко не тот багаж, с которым нужно подходить к одной из важнейших встреч сезона. Подопечные Роберто Де Дзерби находятся в отличном положении.

Ставка 1: победа «Шахтёра» за 2.97.

Ставка 2: победа «Шахтёра» с форой (0) за 2.12.