«Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз: Артету ждёт очередной кошмар. Теперь в Кубке лиги

«Арсенал» идёт на серии из четырёх поражений. В новом сезоне команда Артеты пока без побед.

25 августа состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Арсеналу: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Вест Бромвича» оценён экспертами в 4.15. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Вест Бромвич» — «Арсенал» 25 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Вест Бромвич» — «Арсенал» (25.08.2021)

В новом сезоне английской Премьер-лиги проведено два тура. Не за горами и старт Кубка английской лиги. В среду состоятся сразу несколько матчей 1/32 финала Одной из самых интересных вывесок обещает стать встреча «Вест Бромвич Альбиона» и «Арсенала». Она стартует в 22:00 мск.

С марта 2017 года соперники сыграли друг с другом пять раз — трижды побеждал «Арсенал», однажды сильнее оказался «Вест Бромвич», ещё одна игра завершилась вничью. Если же говорить конкретно о матчах на «Хоуторнс», то в пяти последних случаях хозяева побеждали дважды, ещё один раз была ничья.

Конечно же, нельзя не отметить абсолютно чудовищный старт сезона в исполнении «канониров». В двух турах АПЛ подопечные Микеля Артеты не только не сумели набрать ни одного очка, но даже ни разу не забили. Сперва 0:2 с «Брентфордом», затем 0:2 с «Челси». Самое печальное, что всё абсолютно по делу.

Новичок элитного дивизиона полностью превзошёл лондонцев. А подопечные Томаса Тухеля при должной реализации непременно довели бы дело до разгрома. В сумме с предсезонными играми «Арсенал» идёт на серии из семи поражений. Стул над Артетой не просто шатается, а буквально ходит ходуном.

А вот для «ВБА» новый сезон пока выглядит достаточно оптимистично. Команда жаждет вернуться в элиту британского футбола и делает для этого всё возможное. Три победы и ничья в стартовых четырёх турах и промежуточное второе место в турнирной таблице Чемпионшипа. Отлично.

Отдельные пару слов стоит сказать про достаточно высокую результативность. В пяти последних матчах «дрозды» отличились 15 раз, пропустив лишь пяти мячей. Даже держа в уме огромную разницу в классе исполнителей, за проблемный «Арсенал» (разница голов 6:8 за аналогичный игровой отрезок) становится страшно.

Любопытно, что сразу в пяти последних домашних матчах «Вест Бромвич» неизменно забивал уже в первом тайме. У «Арсенала», между прочим, четыре из восьми пропущенных голов в последних пяти матчах получены до перерыва. Кажется, ситуация рискует повториться.

Причинами провального старта АПЛ в исполнении «Арсенала» являются откровенно плохая игра в обороне и большие кадровые проблемы в атаке. Да, отсутствие Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта существенно сказалось на матчах лондонцев с «Брентфордом» и «Челси», однако смогут ли такие потери помешать обыграть представителя одного из низших дивизионов Англии?

Кажется, смогут. Для хозяев любая игра с представителем АПЛ — огромный источник мотивации, шанс заявить о себе. А для проблемных лондонцев это всего лишь ещё один матч. Далеко не самый важный. Уверенности в действиях гостей не прослеживается, оборона не впечатляет. Шансы у хозяев появятся.

Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Арсенал» 25 августа 2021 года

В ближайшие выходные «Арсенал» сыграет в чемпионате Англии с «Манчестер Сити», а значит, скорее всего, на международную паузу подопечные Артеты уйдут без очков. В таких условиях необходимо побеждать хотя бы в кубковом матче, однако лишнее давление может лишь помешать «канонирам». Особенно с учётом удивительной результативности «Вест Бромвича» на старте сезона.

Ставка: «Вест Бромвич» забьёт в первом тайме за 2.77.