«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Лукаку и Тухель не пустят Клоппа на первое место в АПЛ

После впечатляющего старта сезона лондонский «Челси» стал чуть ли не главным претендентом на титул.

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Челси» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 28 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. А поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» (28.08.2021)

Очередной тур английской Премьер-лиги готовит нам очередные большие матчи с участием топ-клубов. Главным событием ближайших выходных обещает стать битва «Ливерпуля» и «Челси». Она пройдёт на «Энфилде» при поддержке местных трибун, что может существенно осложнить жизнь лондонцам.

В прошлом сезоне соперники встречались дважды и на удивление обменялись выездными победами. Впрочем, нужно уточнить, что те игры из-за коронавируса проходили без зрителей. Трудно спорить с тем, что «Ливерпуль» на переполненном «Энфилде» обычно играет гораздо лучше.

Команды отлично стартовали в новом сезоне, параллельно выдав по две подряд сухие победы — 3:0 и 2:0. Тем не менее, как кажется, чемпионские амбиции «Челси» просматриваются немного более явно. Шикарная глубина состава, заряженность самих футболистов и Томас Тухель, которому для полного счастья не хватает выиграть лишь АПЛ.

Особое внимание в предстоящем матче, конечно же, будет приковано к вернувшемуся в «Челси» Ромелу Лукаку. В первой же игре после возвращения бельгиец не только забил в ворота «Арсенала», но и отлично взаимодействовал с партнёрами. Кажется, экс-форвард «Интера» имеет серьёзные претензии на звание лучшего бомбардира чемпионата Англии.

Соперники готовятся практически в идеальных составах. За «Челси» не сыграют Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич, тогда как Юрген Клопп не сможет рассчитывать на Джеймса Милнера и Фабиньо. В целом заявки на матч и от лондонцев, и от мерсисайдцев можно назвать близкими к оптимальным.

Обе команды классно стартовали в сезоне с точки зрения результата, хотя качество футбола оставляет некоторые вопросы. Атаки «Ливерпуля» местами выглядят натужными и даже какими-то нелогичными, тогда как «Челси» на первый взгляд получает от игры в футбол огромный кайф.

Не исключено, что именно это и поможет подопечным Тухеля одержать выездную победу. Ставить на чистый успех лондонцев, конечно же, было бы рискованно. Хотя коэффициент соблазнительный — тройка. А вот поэкспериментировать с более вероятными исходами в пользу «Челси» вполне логично. Благо что линия позволяет.

Взять тот же индивидуальный тотал синих больше 1 гола за нестыдный коэффициент 1.71. Уж одно взятие ворот Алисона нас явно ожидает, что уже гарантирует возврат средств. Второй мяч принесёт прибыль. Ну и победа синих с нулевой форой и коэффициентом чуть выше двойки видится хорошим вариантом. При ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 28 августа 2021 года

Переезд в Лондон Ромелу Лукаку даст Томасу Тухелю столь необходимую вариативность в атаке. В прошлом сезоне команда привыкла играть с Тимо Вернером на острие, теперь же появился Лукаку — атакующие формации можно вертеть как угодно. И это именно то, что доставит соперникам «Челси» наибольшее количество проблем.

Ставка 1: победа «Челси» с форой (0) за 2.03.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Челси» больше (1) гола за 1.71.