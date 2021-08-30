Аслан Карацев — Хауме Мунар. Прогноз: россиянину очень повезло с жеребьёвкой на US Open

31 августа Аслан Карацев и Хауме Мунар сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.23. На успех Мунара можно поставить за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Хауме Мунар 31 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Аслан Карацев — Хауме Мунар получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Ставки на пятый сет принимаются за 4.25.

Анализ матча US Open Аслан Карацев — Хауме Мунар (31.08.2021)

Сегодня стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема». Нью-Йорк принимает лучших теннисистов мира на Открытом чемпионате США. К турниру приковано большое внимание, ведь впервые за долгие годы не сыграют Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Данный факт существенно повышает шансы других теннисистов на завоевание трофея.

В основной сетке мужского розыгрыша соревнований стартует сразу пять представителей России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Евгений Донской и Аслан Карацев. Именно последнему достался, вероятно, один из самых удобных соперников — Карацев сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

Карацев выдал абсолютно невероятный старт сезона: легендарный полуфинал Australian Open, титул в Дубае. Однако во второй половине года существенно сдал. В настоящее время уроженец Владикавказа имеет четыре поражения в пяти последних матчах. Грустная статистика.

Для испанца вторая половина сезона и вовсе стала страшным сном. Лишь две победы в 10 предыдущих встречах, при этом две недели назад Хауме обыграл в квалификации турнира в Цинциннати Норберта Гомбоша. Эта победа стала для него лишь второй в сезоне на хардовом покрытии.

Мунар — исключительно грунтовый игрок. Из 49 матчей сезона всего пять пришлись на корты не красного цвета. На прошлой неделе Хауме выступал на скромных соревнованиях в Уинстон-Сейлеме. Получилось ужасно — вылетел в первом же круге. Причём вылетел со свистом.

Испанец уступил лаки-лузеру Йосуке Ватануки, а это, на секундочку, 255-я ракетка мира. Забрал первый сет, проиграл второй. Самое ужасное состоялось в решающей партии — поражение со счётом 0:6. Добавим, что японец прежде не забивался выше 171-й строчки рейтинга ATP.

Карацев был в этом сезоне хорош на харде, а также показал солидные результаты на грунте. Достаточно вспомнить финал в Белграде, на котором среди прочих обыграл самого Новака Джоковича. Игра Мунара заточена исключительно под грунт, поэтому на харде испанец играет всё в тот же вязкий и медленный теннис.

Это более чем подходит Карацеву, который достаточно легко расправлялся с такими соперниками в начале сезона на любом покрытии. И Карацев, и Мунар подготовились к US Open откровенно плохо. Тем не менее россиянин выглядит существенно сильнее хотя бы ввиду более ранних результатов в этом сезоне.

Существуют большие сомнения в том, что Хауме возьмёт даже партию, а значит, минусовая фора на Аслана смотрится убедительно. Ждать от Карацева подвигов на US Open — 2021 вряд ли стоит, но спасибо жеребьёвке. Один-два раунда наверняка удастся преодолеть. С профильным грунтовиком он обязан справляться. Скорее всего, с запасом.

Ставки на матч US Open Аслан Карацев — Хауме Мунар 31 августа 2021 года

Аслан Карацев не сумел сохранить форму образца старта сезона, однако один лишь выход в полуфинал Australian Open позволяет уже на третьем подряд мэйджоре входить в посев. Благодаря этому соперника на старте Открытого чемпионата США вполне можно назвать проходным. Во второй круг россиянин пройдёт без особых проблем.

Ставка: победа Карацева с форой (-5) за 1.61.