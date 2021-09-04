Испания — Грузия. Прогноз: с такой игрой Луис Энрике отправится в стыки

5 сентября состоится матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Испания — Грузия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Испанию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех Грузии оценён экспертами в 39.00. Ставки на ничью принимаются за 9.60.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Испания — Грузия 5 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Грузия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.25. А поставить на «обе забьют» можно за 3.40.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Испания — Грузия (05.09.2021)

Отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года в Катаре постепенно движется к экватору, а значит, самое время делать промежуточные выводы. Одна из наиболее интересных турнирных ситуаций сложилась в группе В, где за прямую путёвку на мундиаль ведут отчаянную борьбу сборные Испании и Швеции. Многие удивятся, но сейчас в таблице лидируют вовсе не звёздные испанцы.

Прошлый игровой тур в группе ознаменовался сенсацией — впервые с 1993 года сборная Испании проиграла в отборочном цикле к чемпионату мира. На протяжении 66 матчей «Красная фурия» не знала горечи поражений, пока на их пути не встретилась сборная Швеции — 1:2. Не помог даже быстрый гол на пятой минуте.

Неудача со Швецией стала не просто поражением — теперь подопечные Луиса Энрике всерьёз рискуют остаться без прямой путёвки в Катар. С семью очками в четырёх играх испанцы на два пункта отстают от шведов, которые ещё и имеют игру в запасе. Права на ошибку не остаётся. Следующая потеря очков почти наверняка отправит полуфиналиста Евро-2020 в стыки.

Примечательно, что предыдущая встреча Грузии и Испании тоже едва не завершилась сенсацией. Гол Хвичи Кварацхелии ошарашил звёздных испанцев, которые испытывали заметные сложности и вырвали победу лишь на 92-й минуте. И вот что получается. Есть всего две команды, которых пока удалось обыграть подопечным Луиса Энрике в отборочном цикле. Грузия и Косово…

К сожалению для грузинской команды, в предстоящем матче Кварацхелия точно не выйдет на поле в связи с проблемами со здоровьем. Естественно, отсутствие Хвичи сильно ударит по атакующему потенциалу гостей. С другой стороны — сконцентрироваться на обороне в таких условиях будет только легче.

В целом же Испания и Грузия играли друг с другом четырежды. И ни одной лёгкой прогулки у «Красной фурии» не случилось — победы со счётом 1:0, 2:0 и 2:1. В 2016 году и вовсе грянула сенсация — грузины сумели одержать выездную победу 1:0. Даже Андрес Иньеста не смог подобрать ключи к воротам аутсайдера.

С уходом из футбола того самого звёздного испанского поколения, побеждавшего на одном крупном турнире за другим, уровень конкретики перед чужой штрафной сильно упал. Футболисты по-прежнему подолгу контролируют мяч, однако забивают крайне мало. То ли это говорит об отсутствии форварда мирового уровня, то ли причина в не самом высоком игровом интеллекте полузащитников, однако факт остаётся фактом.

После поражения от Швеции подопечные Луиса Энрике оказались прижаты к стенке — победа нужна как воздух. И да, вероятно, три очка в домашнем матче с Грузией они всё же добудут, другое дело — как просто дастся эта победа. История говорит о том, что даже в своей лучшей форме Испания всегда испытывала трудности с «крестоносцами». Не станет исключением и предстоящая игра.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Испания — Грузия 5 сентября 2021 года

Испания провела в рамках отбора на чемпионат мира уже четыре матча, лишь встреча с Косово прошла без особых проблем. Хотя даже там умудрились пропустить. В то же время Грузия неплохо действует в обороне, пропустив всего пять мячей в четырёх играх. Кажется, подопечных Луиса Энрике снова ожидают проблемы. Плюсовая фора на аутсайдера смотрится перспективно.

Ставка: победа Грузии с форой (+2.5) за 1.84.