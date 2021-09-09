Бразилия — Перу, «Салават Юлаев» — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть 9 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, в разгаре US Open. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 9 сентября.

На что ставить в футболе 9 сентября

Европейские сборные отыграли, а клубы играть ещё не начали. Поэтому сегодня выбор для ставок скудный. Разве что в ночь на пятницу следить за матчами отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке. Бразилия сыграет с Перу, а Аргентина — с Боливией. Кроме того, Парагвай примет Венесуэлу, Уругвай — Эквадор, а Колумбия сразится с Чили. Борьба за прямые 4 путёвки на мундиаль будет жаркой.

На что ставить в хоккее 9 сентября

В КХЛ сегодня 4 игры. Самая интересная, пожалуй, встреча «Салавата Юлаева» со «Спартаком». «Куньлунь» сыграет с «Йокеритом», «Нефтехимик» — с «Сибирью», а «Торпедо» — с «Сочи». 7 игр в ВХЛ, ещё 5 — в МХЛ. Также можно делать ставки на игры Лиги чемпионов, чемпионатов Швейцарии, Финляндии и Беларуси.

На что ещё ставить 9 сентября

На US Open ждём полуфинала с участием Даниила Медведева, но он только завтра. Пока же можно последить за турнирами этой недели. Соревнования проходят в Баня-Луке, Кассисе, Киеве и Тульне.



На чемпионате Европы по волейболу завершается групповой этап. Сборная России сегодня совершит переезд в Польшу, где пройдёт турнир. Интересна встреча Болгарии и Беларуси, любопытно будет посмотреть и на матч Эстония — Франция. Хозяева при поддержке 5000 зрителей постараются низвергнуть олимпийских чемпионов и пройти в плей-офф.