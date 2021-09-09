ЦСКА — «Локомотив». Горячий приём ярославцам обеспечен

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех ярославцев оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 10 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. На гол в первые 10 минут можно поставить за 1.92.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (10.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, на дворе хозяйничает сентябрь. Вместе с осенью стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

10 сентября пройдут сразу пять матчей, и выбирать здесь есть из чего. Например, в Москве столичный ЦСКА будет принимать ярославский «Локомотив». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. В прошлом сезоне соперники выдали яркую серию в Кубке Гагарина, для выявления победителя потребовались все семь встреч.



Но теперь новый сезон, а потому начинать приходится с чистого листа. В Москве, к слову, на тренерском мостике произошли изменения. Игорь Никитин ушёл, на его место взяли Сергея Фёдорова без опыта самостоятельной работы. Впрочем, пока армейцы под его руководством исправно набирают очки и идут среди лидеров Западной конференции.



Единственная осечка пришлась на стартовую игру с «Авангардом». Москвичи уступили с разгромным счётом 0:4, хотя на деле всё было далеко не так плохо. Зато в следующих трёх матчах — три победы. Сперва дома дожали рижское «Динамо» (3:2), проигрывая после второго периода. Затем увезли два очка из Сочи, обыграв местный одноимённый клуб (4:1).

А накануне ЦСКА на выезде вырвал победу у казанского «Ак Барса» (2:1 ОТ). Встреча получилась напряжённая, вполне в духе плей-офф. Открыли счёт казанцы во втором периоде, но на 54-й минуте важную шайбу забросил молодой Матвей Гуськов, который заменил травмированного Михаила Григоренко. При этом овертайм выдался на славу.

На 62-й минуте хозяева получили право исполнить буллит, но Джордан Уил не реализовал свою попытку. А спустя две с половиной минуты гости наказали — отличился Клас Дальбек. Сил, конечно, было потрачено немало, но столичные армейцы явно набрали неплохой ход. «Локомотиву» будет непросто на выезде.



В прошлом сезоне ярославцы на своей площадке играли лучше всех в КХЛ, однако стартовую домашнюю серию в нынешнем первенстве провалили. Сперва вырвали победу у рижского «Динамо» (3:2), но после уступили СКА по буллитам (3:4 Б) и минскому «Динамо» в основное время (3:4). День памяти оказался испорчен.



Но, несмотря на скорбную дату, всё же проиграли железнодорожники по делу. Снова провалили первый период, пропустили две шайбы. Во втором периоде владели инициативой, но потратили слишком много сил на погоню. Этой энергии на концовку и не хватило. В общем, основную проблему подопечных Андрея Скабелки на старте выделить нетрудно — слабое начало. Пропускать первыми вошло в привычку.

У ЦСКА, конечно, свои заморочки. Состав, например, нестабильный, скамейка коротковата. Но что умеют армейцы делать хорошо, так это играть по счёту. Прошлый сезон тому подтверждение, да и в третьем матче с «Сочи» забили три шайбы за четыре с половиной минуты и спокойно довели дело до победы.



На наш взгляд, стоит проверить гол москвичей в первом периоде за коэффициент 1.85 и в этот раз. Наверняка хозяева постараются бодро начать и обеспечить себе преимущество. В поединке таких серьёзных команд зачастую всё решает одна шайба, а оборона у «Локомотива» сейчас оставляет желать лучшего.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 10 сентября 2021 года

ЦСКА после поражения от «Авангарда» в первом матче набрал ход. Победа над принципиальным соперником в лице казанского «Ак Барса» должна придать уверенности. «Локомотив» пока на старте выглядит хуже, чем в прошлом сезоне. Имеются вопросы к Андрею Скабелке и по обороне. Мы бы проверили гол хозяев в первом периоде, дебют матчей железнодорожникам пока даётся с трудом.



Ставка: гол ЦСКА в первом тайме за 1.85.