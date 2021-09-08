«Торпедо» — «Сочи». Прогноз: нижегородцы загладят вину перед болельщиками

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — ХК «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.63, а успех сочинцев оценён экспертами в 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — ХК «Сочи» 9 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — ХК «Сочи» (09.09.2021)

Насыщенное лето 2021 года пролетело, пришла пора дождливой и прохладной осени. На дворе вовсю хозяйничает сентябрь. Однако поклонники хоккея ликуют, ведь набирает обороты новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Встреча «Торпедо» и «Сочи», которая состоится 9 сентября, напротив, обещает быть очень даже жаркой.

Оба клуба выступают в Западной конференции. После трёх матчей нижегородцы идут на 10-м месте. Старт для них складывается не лучшим образом, а потому терять очки в родных стенах с оппонентом такого калибра крайне не рекомендуется. Борьба за зону плей-офф уже началась.



Старт первенства выдался для подопечных Дэвида Немировски противоречивым. Ведь выездная победа над «Ак Барсом» (3:1) — это серьёзное достижение. Вот только до этого был провал с «Витязем» (3:6), где пропустили всё, что только можно. Казалось, трудовой успех в Татарстане закрыл смазанный дебют. И дальше будет только лучше.



Однако предыдущая игра с «Сибирью» прошла в очень неприятном ключе — проиграли всухую 0:3. Хотя бросков в створ у подопечных Дэвида Немировски было даже больше. Строго говоря, на гол они точно наиграли. Однако хоккейная удача в тот день была на стороне сибиряков. Разницу сделали вратари. Конечно, внесло свою лепту и большое количество удалений.

На 28-й минуте Денис Голубев с передачи Тревора Мёрфи в большинстве распечатал ворота нижегородского «Торпедо». Остальные голы пришлись на третий период. Свои моменты хозяева использовать не сумели, зато получили вторую шайбу на 54-й минуте и третью (уже в пустые ворота) — за секунду до сирены. Второе разгромное поражение в сезоне от не самого мощного соперника.

«Сочи» же в прошлом домашнем матче не смог противостоять натиску Сергея Фёдорова и его ЦСКА (1:4). Уже на второй минуте Сергей Плотников с передачи Константина Окулова поразил ворота хозяев. Через две минуты Михаил Григоренко наказал сочинцев за игру высоко поднятой клюшкой, удвоив преимущество армейцев.



Мощное начало в исполнении гостей совершенно выбило южан из колеи. Ещё через минуту за воротами «леопардов» снова загорелся фонарь. Вот вам и Третьяк на воротах! Хотя справедливости ради стоит сказать, что спрашивать нужно не только с голкипера, но и с защитников. Затем красно-синие сбавили обороты. Что не помешало спокойно довести дело до успеха.



Впрочем, теперь о прошлых играх можно забыть. Обеим командам нужно набирать очки: «Торпедо» собрало бодрый состав и рассчитывает пошуметь в плей-офф, «Сочи» тоже рассчитывает зацепиться за топ-8. По личным встречам нижегородцы в последнее время на голову выше. В трёх предыдущих случаях выиграли с общим счётом 15:5. Весьма неплохо.

Однако на старте подопечные Дэвида Немировски выглядят непонятно. 10 пропущенных шайб, большое количество ошибок, непривычно слабое большинство. Южане, к слову, тоже пропускают охотно. Не от этого ли стоит плясать? Вполне можно подумать над тоталом больше 4.5 шайбы за добротный коэффициент 1.65. Ставка посмелее — ТБ 5 гола.

«Торпедо» — ХК «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября 2021 года

«Торпедо» и «Сочи» забуксовали на старте нового розыгрыша КХЛ, но, на наш взгляд, болельщикам будет на что посмотреть. Во-первых, оборона сейчас далека от идеальной у обеих сторон. Нижегородцам нужно исправляться за два разгромных поражения, так что с голами проблем не должно возникнуть. Во-вторых, очные встречи в последнее время получаются результативными. Думаем, как минимум по две-три шайбы соперники оформят.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.65.