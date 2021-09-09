Аргентина — Боливия. Отошёл ли Лионель Месси от скандала с полицией в Бразилии?

10 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Аргентина — Боливия. Начало игры — в 02:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Аргентину в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех Боливии оценён экспертами в 32.00. Ставки на ничью принимаются за 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Боливия 10 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Боливия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. А поставить на «обе забьют» можно за 3.75.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Боливия (10.09.2021)

В кулуарах КОНМЕБОЛ вовсю обсуждают дальнейшую судьбу недавнего скандального матча Бразилия — Аргентина. Он начался в воскресенье и почти сразу же был прерван полицией. А квалификация ЧМ-2022 тем временем продолжается. 10 сентября в Буэнос-Айресе сойдутся сборные Аргентины и Боливии.

Соперники успели пересечься в нынешнем отборочном цикле, было это в прошлом октябре. Тогда аргентинцы победили с минимальным преимуществом (2:1). Отличились Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа. А летом, в Кубке Америки, закрепили пройденный материал. На этот раз подопечные Лионеля Скалони выиграли уверенно — 4:1.

На отборе к ЧМ-2022 «альбиселесте» пока идут без поражений. В активе четыре победы и три ничьи. Плюс тот кошмар в Бразилии. Вряд ли есть какие-то сомнения в итоговом выходе в Катар. Вопрос вызывает только итоговое место. Та же Бразилия пока только выигрывала. Но разницы между первой и, допустим, третьей строчкой просто нет.

Боливия же — одна из худших сборных в Южной Америке. Не стал исключением и нынешний отбор. Набрала всего шесть очков, проведя на одну игру больше. Хуже лишь Венесуэла, которую обыграли в очной встрече. При этом у боливийцев кошмарная статистика на выезде. Безвыигрышная серия длится уже 17 матчей.

В последний раз на чужом стадионе они побеждали аж в 2018 году. Да и можно ли всерьёз гордиться победой над Мьянмой в товарищеском матче? В официальных же встречах предыдущий гостевой успех случился вовсе более шести лет назад. Жуть. Неудивительно, что букмекеры вообще не верят в Боливию.

Впрочем, сейчас сборной Аргентины тяжеловато думать о футболе. После скандала с бразильцами лагерь покинули четыре футболиста: Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндия, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро. Потери серьёзные, так что Лионелю Скалони даже повезло, что впереди всего лишь скромная Боливия.

При этом стоит отметить, как повысилась результативность аргентинцев в последнее время. В пяти недавних матчах в среднем забивается более двух мячей. До встречи с Бразилией, например, в гостях уверенно обыграли довольно крепкую Венесуэлу со счётом 3:1. Показатели приличные.

И всё же никто не знает, как повлияет на сборную Аргентины инцидент в Сан-Паулу. Помимо негативного эмоционального фона, на первый план выходит и потеря четырёх футболистов. Два из них, к примеру, железно застолбили за собой место в основном составе. Всё это явно играет не в пользу хозяев.

Не стоит также забывать и о первой очной встрече, где была зафиксирована достаточно скромная победа Лео Месси и компании. Судя по всему, ждать крупного счёта не стоит и теперь. Мы бы проверили П2 с форой (+2.5) за коэффициент 2.14. Даже если аргентинцы выиграют, то не с крупным счётом. А боливийцы вовсе могут замахнуться на сенсацию.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Боливия 10 сентября 2021 года

Букмекеры как-то слишком сильно верят в разгромную победу Аргентины. То ли они не слышали про скандал в матче с Бразилией, то ли просто не верят в скромных, но организованных гостей. Боливийцы, между прочим, совсем недавно отобрали очки у Колумбии и Чили. Мы же в Боливию поверим и предположим, что разгромного исхода не будет.

Ставка: победа Боливии с форой (+2.5) за 2.14.