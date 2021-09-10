Эмма Радукану — Лейла Фернандес. Уникальная развязка US Open в Нью-Йорке

11 сентября Эмма Радукану и Лейла Фернандес сыграют в матче финала Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Радукану коэффициент на её победу составляет 1.65. На успех Фернандес можно поставить за 2.37.

Коэффициенты букмекеров на матч Эмма Радукану — Лейла Фернандес 11 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Эмма Радукану — Лейла Фернандес получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.87, а на тотал меньше 21.5 гейма — за 1.97. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.35.

Анализ матча US Open Эмма Радукану — Лейла Фернандес (11.09.2021)

Нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США, пожалуй, стал самым громким в XXI веке. В 2018 году все удивлялись победе 20-летней Наоми Осаки над легендарной Сереной Уильямс в финале, а теперь нас ждёт ещё более шокирующая развязка. 18-летняя британка Эмма Радукану встретится с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес. Будущее наступило!

Впрочем, для самих девушек это не новость. Ранее они уже встречались друг с другом, причём было это тоже на турнире «Большого шлема». Правда, юниорском. В 2018 году на Уимблдоне 16-летняя Радукану внешне достаточно легко обыграла 17-летнюю Фернандес в двух сетах. Отдала всего шесть геймов, 6:2, 6:4.

Путь к финалу взрослого US Open у спортсменок получился разным. Например, самой рейтинговой соперницей, которую обыграла Радукану, стала 12-я ракетка мира Белинда Бенчич. При этом проигравшая британке Мария Саккари в послематчевом интервью дерзко заявила, что ни одна из соперниц Радукану в Нью-Йорке не показала свой лучший теннис.

Что касается Фернандес, то её путь на Открытом чемпионате США оказался куда более тернистым. Здесь победа над действующей чемпионкой Осакой (3-я ракетка мира), над экс-лидером рейтинга WTA Анжеликой Кербер, а также драматичный успех в сражении с пятой сеяной Элиной Свитолиной. А в полуфинале Лейла вовсе обыграла вторую сеяную из Беларуси — Арину Соболенко.

Тем не менее, финалистки успешно добрались до главной игры турнира. Что само по себе поразительно, учитывая их рейтинговые позиции. Лейла Фернандес, к слову, является 77-й ракеткой мира, а Эмма Радукану в рейтинге WTA вовсе занимает 150-е место. Да и про юный возраст забывать не стоит. Теперь в рейтинге они заметно поднимутся…

Плюс обе теннисистки проповедуют похожий стиль тенниса, который выглядит интересно. Радукану классно пробивает с бэкхенда и регулярно ходит к сетке, Фернандес агрессивно действует на задней линии. Финал обещает получиться очень и очень зрелищным. Смотреть его, похоже, будет легко и приятно. Но всё же надо выбрать ставку.

Любопытно, что для 18-летней британки текущий ТБШ является лишь вторым в карьере, причём на него она получила от организаторов уайлд-кард. К тому же сетка получилась относительно лёгкой. Да, Эмма не проиграла на турнире ни одной партии, но канадская спортсменка оказалась сильнее сразу трёх представительниц топ-10 рейтинга WTA.

Так что мы бы взяли всё-таки победу Лейлы Фернандес. Коэффициент приятный — 2.37. Да, британка более устойчива психологически, но с точки зрения игры и комбинаций канадка выглядит предпочтительнее. Альтернативный вариант: тотал больше 21.5 гейма за 1.87. Быстрой развязки тут не ждём, третий сет весьма вероятен.

Ставки на матч US Open Эмма Радукану — Лейла Фернандес 11 сентября 2021 года

В финале такого большого турнира может случиться всё что угодно. А тут ещё и две юные спортсменки! Многое решит психология. Радукану устойчива в плане эмоций, но сетка была проще, да и по игре она уступает. Фернандес более импульсивная, однако выглядит мощнее. Мы бы отдали предпочтение канадской теннисистке. Коэффициент очень хорош.

Ставка: победа Фернандес за 2.37.