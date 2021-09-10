«МЮ» — «Ньюкасл». Дебют Криштиану Роналду войдёт в историю АПЛ

11 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 11 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ман Юнайтед» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. А поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «МЮ» — «Ньюкасл» (11.09.2021)

Поклонники клубного футбола ликуют, ведь сентябрьская международная пауза наконец завершилась. Уже на выходных в строй возвращаются топовые европейские чемпионаты. Повышенное внимание фанатов, вероятно, будет приковано к Англии. А именно — к возвращению Криштиану Роналду на газоны английской Премьер-лиги.

11 сентября великий португалец готовится появиться в футболке «красных дьяволов» впервые с 2009 года. Манкунианцы на «Олд Траффорд» будут принимать «Ньюкасл Юнайтед», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Правда, британские СМИ не раз писали про плохой тонус нападающего, но есть и контраргументы.

Во-первых, Криштиану — настоящий профессионал и вряд ли может позволить себе расслабиться. Во-вторых, он досрочно покинул расположение сборной Португалии, а потому смог дольше тренироваться с новыми партнёрами, набирая по ходу дела форму. Да и выпустить легенду клуба в домашнем матче было бы просто красиво. Ведь на трибунах будет сам сэр Алекс Фергюсон!

Тем более что дела у «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии складываются здорово. Набрано семь из девяти возможных очков в трёх турах, что соответствует третьему месту в таблице. Единственная осечка пришлась на «Саутгемптон» (1:1). А в предыдущем туре была добыта трудовая победа в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Да, пока подопечные Уле-Гуннара Сульшера не обыграли ни одного топового соперника, но для чемпионства в АПЛ не всегда нужно обыгрывать всех подряд. Достаточно без проблем набирать очки в играх с рядовыми клубами, зачастую так и добываются титулы. А составу норвежца вполне по силам решать серьёзные задачи.

Что касается «Ньюкасла», то у него всего одно очко в трёх турах, добытое в игре с «Саутгемптоном» (2:2). Также случились поражения от «Астон Виллы» (0:2) и «Вест Хэма» (2:4). И ещё одно от «Бёрнли» в Кубке английской Лиги — по пенальти. Записывать подопечных Стива Брюса в аутсайдеры рано, но пока что они откровенно не впечатляют.

«Ньюкасл» и без появления Криштиану Роналду вряд ли бы имел большие шансы на успех, всё же в трёх стартовых турах «сороки» пропустили целых восемь мячей. Тогда как «МЮ» за тот же период оформил семь голов в ворота соперников. А теперь сдержать атаку манкунианцев будет ещё сложнее.

При этом «Манчестер Юнайтед» крайне уверенно выглядит в домашних матчах с «Ньюкаслом». Последний раз «сорокам» удавалось набрать очки на «Олд Траффорд» ещё в 2015 году. Да и то — довольствовались лишь нулевой ничьей. С тех пор в Манчестере они пропускают минимум трижды и практически всегда проигрывают с разницей в два мяча и более.

Возвращение Роналду, первый же матч после международной паузы на «Олд Траффорд», далеко не самый грозный соперник и приятная статистика личных встреч… Всё говорит об уверенной победе хозяев. При таких раскладах смело грузим на минусовую фору «красных дьяволов». Ф1 (-2) за 1.97 выглядит шикарно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 11 сентября 2021 года

Возвращение Роналду в «МЮ» должно не только усилить команду с игровой точки зрения, но и придать партнёрам эмоциональный импульс. Всё располагает к успешному дебюту: форма команд, статистика личных встреч и разница в классе. Ждём уверенную победу хозяев. Как минимум в два мяча. Или даже крупнее.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) за 1.97.