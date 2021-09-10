«Спартак» — «Химки». Мучения красно-белых выйдут на новый уровень

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Химки» 11 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.96, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (11.09.2021)

На дворе середина сентября. Первая международная пауза сезона позади. Пора возвращаться к клубным делам. В Российской Премьер-Лиге настало время седьмого тура. Он откроется в субботу, 11 сентября, тремя матчами. Наиболее поздний из них стартует на «Открытие Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» будет принимать «Химки». И это встреча соседей по турнирной таблице. Причём дело вовсе не в успехах гостей. Ровно наоборот. Юбилейный сезон красно-белых начался с размахом! Квалификация Лиги чемпионов закончилась моментально, скандалы утихли только к осени, результаты кошмарные.



Семь очков в шести турах при пяти голах — это по умолчанию слабо. А уж если учитывать календарь… Подопечные Руя Витории сыграли с «Рубином», «Крыльями Советов», «Нижним Новгородом», «Уралом», тульским «Арсеналом» и «Сочи». Два крепких соперника, да и тех нельзя назвать претендентами на чемпионство.



В остальном — сплошь представители нижней части турнирной таблицы. Жаловаться на невезение и судейство очень сложно. Нет, дело непосредственно в качестве футбола. В ближайшие недели уровень оппозиции серьёзно возрастёт, а отставание от группы лидеров уже достигает пяти-семи очков.

В общем, грустно. И работа на трансферном рынке лишь усилила безнадёжность. Приобрели 24-летнего защитника Максимилиано Кофрие. Габаритный, универсальный — может сыграть в центре и на правом фланге. На этом сильные стороны вроде бы заканчиваются. Или скрывались настолько умело, что другие их не могли разглядеть.



Травмированных у красно-белых практически нет. Маслов в лазарете давно, Мелкадзе стабильного места в основе не имел. А вот плохая форма целого ряда исполнителей (прежде всего — в группе атаки) напрягает. В теории за время паузы хотя бы некоторые из них должны были улучшить кондиции.



Представительство в сборных было не самым внушительным, в распоряжении Руя Витории оставалась значительная группа игроков. Всё это позволяет рассчитывать на прогресс. В то же время линия выглядит странно. Москвичи, разумеется, фавориты, но 1.52 на лобовую победу? Это, пожалуй, перебор.

Во-первых, предыдущие игры выдались слишком бледными. В четырёх последних турах одна победа — тусклые 1:0 над «Уралом», который проводил первый матч после смены тренера. Во-вторых, «Химки» не выдают победных серий, но держат уровень. У них была ровно одна неудачная игра — 0:3 от «Сочи» на выезде.

В остальных случаях смотрелись добротно. Остались без очков только с «Зенитом» (1:3). У действующего чемпиона сработали замены во втором тайме. Кроме того, нападающий Кемаль Адеми наконец-то имел возможность полноценно встроиться в команду. Он уже провёл на поле в РПЛ 175 минут и даже забил «Рубину». Атака наверняка станет острее.



И третье — особые отношения со «Спартаком». Денис Глушаков здорово начал сезон, перед закрытием трансферного окна снова арендовали Резиуана Мирзова. В прошлом сезоне красно-белые дважды выиграли очные встречи, но сделали это очень натужно. 3:2 и 2:1. А ведь при Доменико Тедеско команда смотрелась увереннее.



Потому Ф2 (+1) за 2.06 смотрится хорошо. Ставка попроще — ИТМ 2 гола «Спартака» за 1.62. Логика предельно простая. Москвичи провели в сезоне уже восемь официальных игр. И ни разу не забили больше одного мяча. В принципе, можно даже рассмотреть ИТМ 1.5 гола «Спартака» за 2.19.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» 11 сентября 2021 года

«Спартак» провалил начало сезона и никак не усилился в летнее трансферное окно. В теории команда могла добавить за время паузы, ведь время и солидная часть футболистов в распоряжении тренерского штаба имелись. В то же время позади восемь матчей, а красно-белые ни разу не забили больше одного мяча. «Химки» между тем держат планку и просто так от москвичей не отстанут.



Ставка: «Химки» победят с форой (+1) за 2.06.