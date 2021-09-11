«Наполи» — «Ювентус». Прогноз «Фонбет»: Роналду — в «МЮ», Дибала не сыграет, но голы будут

11 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» сыграет с «Ювентусом» в матче 3-го тура Серии А. Встреча начнется в 19:00 мск. Сделать ставку на игру соперника московского «Спартака» по Лиге Европы можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Наполи»

Результаты «Наполи» в двух предыдущих сезонах заставили задуматься, остаётся ли клуб в элите итальянского футбола. Два года подряд команда не попадает в Лигу чемпионов, завершая турнир на седьмом и пятом местах соответственно. Амбициозного президента Аурелио Де Лаурентиса такие итоги никак не устраивают.

Он стремится поскорее вернуть «адзурри» в самый престижный европейский клубный турнир и в борьбу за скудетто. В межсезонье неаполитанцы сменили главного тренера, новым рулевым стал Лучано Спаллетти. Первые результаты работы опытного специалиста говорят о правильности этого решения.



«Адзурри» идеально провели летние товарищеские игры, одержав шесть побед в шести матчах. Поочередно были обыграны «Анауния» (12:0), «Про Верчелли» (1:0), «Бавария» (3:0), «Висла» (2:1), «Асколи» (2:1) и «Пескара» (4:0). Если победы над польской «Вислой» и клубами из итальянских низших дивизионов не поражали воображение, то убедительная победа над «Баварией» подтвердила хорошую форму команды.

Старт нового сезона Серии А оказался не менее удачным. Победив «Венецию» (2:0) и «Дженоа» (2:1), неаполитанцы после двух туров входят в группу лидеров. С «Венецией» «адзурри» проявили характер и сумели забить два гола, после того как остались в меньшинстве и не забили пенальти.

Приятной новостью для фанатов стала полноценная покупка Маттео Политано. Играя в прошлом сезоне за «Наполи» на правах аренды, правый полузащитник забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Во втором туре с «Дженоа» Политано отметился голевой передачей.

В какой форме «Ювентус»

Прошлый сезон для «Ювентуса» завершился провалом. Впервые за 10 лет «бьянконери» не стали чемпионами, а в Лиге чемпионов вылетели уже на стадии 1/8 финала. Руководство «старой синьоры» признало такой результат неудовлетворительным и уволило Андреа Пирло с поста главного тренера.

Андреа Аньелли решил вернуться к проверенной кандидатуре Массимилиано Аллегри, который выиграл для «Ювентуса» пять чемпионств, четыре Кубка Италии, два Суперкубка и дважды вывел команду в финал Лиги чемпионов. Показатели, прямо скажем, достойные.



Произошли изменения и в составе «бьянконери». Криштиану Роналду, забивший за «Ювентус» в течение трех сезонов 101 гол во всех турнирах, решил продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Среди приобретений стоит выделить трансфер Мануэля Локателли из «Сассуоло», который следующие два сезона проведет на правах аренды с последующим обязательным выкупом.

Забив два гола на Евро, полузащитник классно проявил себя в составе сборной Италии и обещает стать одним из лидеров туринцев. Также «Ювентус» в 2023 году обязан за € 28 млн выкупить права на нападающего Мойзе Кина, который вернулся в Турин спустя два года блужданий по Европе. Однако обновление пока что не приносит «старой синьоре» желаемых результатов, даже наоборот.

«Бьянконери» кошмарно стартовали в чемпионате, сыграв с «Удинезе» вничью 2:2 и проиграв «Эмполи» 0:1. В начале сезона в плохой форме находится голкипер Войцех Щенсны, который допустил две грубые ошибки с «Удинезе». Одна из них привела непосредственно к голу, а вторая – к назначению пенальти. Периодически допускает просчеты в обороне и пара центральных защитников Маттейс де Лигт – Леонардо Бонуччи.

«Наполи» – «Ювентус»: статистика личных встреч

За четыре предыдущих сезона в Серии А небольшое преимущество в личных встречах на стороне «Ювентуса» – пять побед при трёх поражениях. В большинстве матчей соперники показывают обоюдоострую игру, вследствие чего в пяти из шести последних матчей в Серии А забивала каждая из сторон. Последняя игра завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Наполи» – «Ювентус» 11 сентября 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.70. (Сделать ставку).



К встрече с «Ювентусом» неаполитанцы подходят с хорошими новостями. Клуб выиграл апелляцию по вопросу сокращения дисквалификации основного центрального нападающего Виктора Осимхена. Своим появлением на поле форвард повысит и без того впечатляющий атакующий потенциал хозяев.

В прошлом сезоне Осимхен забил 10 голов и сделал три ассиста. Наверняка в предстоящем матче моменты у ворот соперника будет создавать Лоренцо Инсинье, который в сезоне 2020/2021 стал пятым в Серии А по количеству баллов по системе «гол+пас» (19+8). Инсинье обычно эффективен и против «старой синьоры», он забил по голу в трёх предыдущих очных встречах.



В новом «Ювентусе» без Криштиану Роналду роль лидера в нападении на себя готов взять Пауло Дибала, который в игре с «Удинезе» забил гол и сделал ассист. Однако это будет чуть позже. В ближайшем матче он и ряд других игроков-южноамериканцев участие принять не смогут. Массимилиано Аллегри в атаке придётся рассчитывать только на Мойзе Кина и Альваро Морату.



Из-за неудач в первых турах «Ювентус» будет вынужден идти вперёд и раскрываться с первых минут, что может положительно сказаться на результативности матча. Мы предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют. Такое пари сыграло в пяти из шести последних очных игр в Серии А.