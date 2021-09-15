«Спартак» — «Легия», «Ливерпуль» — «Милан» и другие матчи. Что смотреть 15 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 сентября.

На что ставить в футболе 15 сентября

Да, сегодня Лига чемпионов, но наше внимание в первую очередь будет приковано к вынесенному матчу Лиги Европы, в котором «Спартак» примет «Легию». Красно-белые провели после паузы на матчи сборных неплохой матч с «Химками», будем надеяться, что дома с чемпионами Польши хороший тренд удастся поддержать.



А в Лиге чемпионов сегодня горячо. «Милан», вернувшийся в Лигу чемпионов, едет в гости к «Ливерпулю». Другая команда из Милана — «Интер» — будет принимать «Реал». «Манчестер Сити» сыграет с «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» гостит у «Бешикташа», а «Аякс» — в Лиссабоне у «Спортинга».



«Шериф» дебютирует в Лиге чемпионов домашним матчем с «Шахтёром», «Атлетико» сразится с «Порту», а Лионель Месси и компания «ПСЖ» отправляются на выезд в Брюгге на матч с одноимённым клубом.

На что ставить в хоккее 15 сентября

В КХЛ сегодня всего 2 игры. «Амур» в Хабаровске примет «Северсталь», а чуть позже начнётся матч с более интересной вывеской. «Металлург» сыграет с «Авангардом».



Два матча и в ВХЛ. «Югра» принимает «Рубин», а «СКА-Нева» — «Ладу».

На что ещё ставить 15 сентября

На чемпионате Европы по волейболу два четвертьфинала. Сборная Италии сыграет с Германией и фаворита здесь однозначно не определить. Словения сразится с Чехией. Кажется, что здесь всё ясно, словенцы должны проходить дальше. Но, во-первых, они уже проигрывали чехам на этом турнире, а во-вторых, хозяева чемпионата в 1/8 финала выбили из борьбы олимпийских чемпионов — сборную Франции.



В баскетболе продолжается квалификация Лиги чемпионов. Белорусский клуб «Цмоки-Минск» сыграет с нидерландским «Лейденом». Кроме того, можно ставить на матчи чемпионатов Польши, Мексики и Южной Кореи.