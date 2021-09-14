«Ливерпуль» — «Милан». Неужели итальянцы покорят «Энфилд» без Златана Ибрагимовича?

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«Ливерпуль» — «Милан», 15 сентября 2021 года, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

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15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Милана» оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан» 15 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. А поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан» (15.09.2021)

Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур
15 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия

Клубный европейский футбол встречает первый тур группового этапа Лиги чемпионов, это ли не счастье! Достойных вывесок много, но отдельного внимания без всяких сомнений заслуживает матч английского «Ливерпуля» и итальянского «Милана». Настоящая классика мирового футбола. Встреча пройдёт 15 сентября на «Энфилде», начало — в 22:00 мск.

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В XXI веке соперники встречались лишь дважды, но оба раза в финалах: разыгрывали трофей в 2005 и 2007 годах. Встреча в Стамбуле стала легендарной. Также случились две игры на летнем товарищеском турнире в США, в 2014-м и 2016-м. В обоих случаях победу со счётом 2:0 праздновали англичане. Но о таких матчах забывают сразу после свистка.

Перед новым противостоянием шансы оппонентов букмекеры расценивают по-разному. Ливерпульцы в последние годы закрепились в когорте сильнейших команд Европы, тогда как миланцев грандом называют разве что по старой памяти. Хотя по итогам прошлого сезона они стали третьими в Серии А и заслуженно пробились в Лигу чемпионов.

Новый сезон соперники начали здорово. У «Милана» три победы в трёх турах и место в тройке лидеров Серии А. «Ливерпуль» набрал ровно 10 очков за четыре тура английской Премьер-лиги, а потому тоже находится наверху. Причём хорошие результаты полностью отражают игру команд.

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Мерсисайдцы на стыке августа и сентября были практически идеальны. Забили шесть мячей, пропустили всего один. Единственная осечка пришлась на домашнюю игру с лондонским «Челси» (1:1). Там есть о чём сожалеть — больше тайма в численном большинстве, минимум остроты, только ничья.

Впрочем, тут надо отметить работу Томаса Тухеля. Зато после международной паузы запал не пропал. В первом же матче разгромили «Лидс Юнайтед» на выезде (3:0). Имели подавляющее преимущество, при доле везения могли забить больше. Травма Харви Эллиотта испортила настроение, хотя в Лиге чемпионов 18-летний футболист точно не был бы основным.

Миланцы успели провести всего три встречи в чемпионате Италии, в каждом случае брали верх. До запланированной паузы одолели «Кальяри» (4:1) и «Сампдорию» (1:0), а на прошедших выходных оставили не у дел римский «Лацио» (2:0). Вроде бы всё хорошо, но в дело вмешались кадровые потери.

Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на Раде Крунича и Златана Ибрагимовича. Да, великий и ужасный швед отметился голом в ворота «Лацио», но пропустит первый тур группового этапа из-за проблем с ахилловым сухожилием. Впрочем, его вполне может заменить Оливье Жиру, набирающий форму после коронавируса.

Юрген Клопп вовсе может выставить практически тех же футболистов, что два года назад выигрывали Лигу чемпионов. Под вопросом участие Роберто Фирмино и Такуми Минамино. Зато в отличной форме находятся Диогу Жота и Мохамед Салах. Египтянин, к слову, недавно забил 100-й мяч в АПЛ.

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Обе команды демонстрируют зрелищный и атакующий футбол, поэтому в предстоящей игре явно будет на что посмотреть. Ставка «обе забьют» выглядит уместно: англичане дома забивать обязаны, а гости исправно забивают даже при кадровых проблемах. Опыта Ибрагимовича, конечно, будет не хватать, но россонери могут справиться и без него.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Милан» 15 сентября 2021 года

Стефано Пиоли располагает хорошей линией атаки, которая даже без Ибрагимовича способна придумать гол на ровном месте. Возможно, «Милан» не сможет зацепиться даже за ничью, однако напомнить ливерпульским болельщикам о середине нулевых он явно в состоянии. Свои шансы гости непременно получат. Ждём голов в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.77.

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