«Спартак» — худший клуб Лиги Европы прямо сейчас. Букмекеры вынесли приговор

Московский «Спартак» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от польской «Легии». Красно-белые лучше смотрелись на протяжении большей части матча, однако не смогли реализовать свои моменты. А на 90-й минуте подопечные Руя Витории пропустили контратаку, которую точным ударом завершил Лирим Кастрати.

Это поражение больно ударило по перспективам спартаковцев. Да, впереди ещё 5 матчей, но прямо сейчас букмекеры отправили «Спартак» на самое дно рейтинга команд в Лиге Европы. Давайте разбираться.

«Спартак» практически лишил себя шансов на плей-офф

Поражение от «Легии», называя вещи своими именами, практически лишило «Спартак» шансов на плей-офф Лиги Европы. В группе «Наполи» и «Лестер», то есть «Легия» на бумаге, да и на самом деле – наиболее простой соперник. Тем более дома, при поддержке своих болельщиков. Но «Спартак» проиграл, и теперь на то, что красно-белые выйдут в плей-офф, то есть займут одно из двух первых мест в группе, дают коэффициент 13.00. Это примерно 6% вероятности. К слову, шансы той же «Легии» после победы в Москве оценивают коэффициентом 4.00.

Казалось бы, впереди 5 игр. Всё можно исправить. Но уж слишком беспомощными выглядят москвичи. Более того, нужно напомнить, что выйти в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне намного сложнее. Всё дело в том, что у нас появилась ещё и Лига конференций. В 1/8 финала напрямую выйдут только победители групп, 8 команд. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с клубами, занявшими третьи места в группах Лиги чемпионов. Сами понимаете, даже занять место в двойке спартаковцам будет архисложно. Что уж говорить о победе в стыках над одной из команд Лиги чемпионов. Коэффициент на такое развитие событий – 25.00, это примерно 4% вероятности.

Если помечтать и предположить, что «Спартак» преобразится в кратчайшие сроки, то можно рассмотреть и другие отметки, которых можно достичь. На выход команды Руя Витории в четвертьфинал предлагают коэффициент 40.00, полуфинал оценивают котировкой 75.00, а на попадание команды в финал можно поставить за 150.00.

Можно продолжить еврокампанию в Лиге конференций. Для этого нужно занять 3-е место в группе и затем победить в стыках команду, занявшую второе место в одной из групп Лиги конференций. Но и здесь отставание от «Легии» уже 3 очка. Смогут ли москвичи отыграться в Варшаве или зацепить какие-то очки в играх с «Наполи» и «Лестером»? На этот счёт есть большие сомнения.

Москвичи на дне. Пусть и формально

Безжалостные букмекеры (а как иначе, это бизнес, патриотизм здесь неуместен) отправили «Спартак» в самый конец клубов в рейтинге возможных победителей Лиги Европы. Коэффициент на победу москвичей в турнире – 250.00. То есть можно говорить, что прямо сейчас спартаковцы – худший клуб Лиги Европы.

Конечно, всё это во многом потому, что матч «Спартака» и «Легии» был вынесенным и, соответственно, пока единственным сыгранным. То есть красно-белые уже проиграли и ухудшили свои шансы, другие же команды ещё на старте. После всех матчей расклад наверняка поменяется. Но факт остаётся фактом – сейчас коэффициент на победу «Спартака» самый высокий среди всех участников турнира.



250.00 не дают больше ни на кого. За 200.00 можно поставить «Антверпен», «Лудогорец», «Ференцварош», «Штурм» и ту самую «Легию», которая свои шансы после победы в первом матче как раз повысила.

Кстати, на ещё один российский клуб – «Локомотив» — предлагают коэффициент 150.00, в то время как шансы его сегодняшнего оппонента – «Марселя» — оцениваются в 3 раза выше, на французов можно поставить за 50.00.

Что ж, нам остаётся только надеяться на то, что «Спартак» преобразится и сможет наверстать упущенное. Как и другие наши клубы. Иначе в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустится на такое дно, от которого будет очень сложно оттолкнуться. Удачных ставок!