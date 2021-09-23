Сауль Альварес — Калеб Плант. Канело нокаутирует очередного непобедимого

В ночь с 6 на 7 ноября мск на арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоится бой между Обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом. Сможет ли непобедимый Плант остановить торжественное шествие Канело по среднему дивизиону? Начало боя – не ранее 06:00 7 ноября. Посмотреть поединок можно будет на стриминговой платформе DAZN.

Букмекеры считают, что Канело одержит очередную победу и развенчает миф о непобедимости Планта. Поставить на победу мексиканца можно с коэффициентом 1.11, это примерно 85% вероятности. Поставить на успех Планта можно за 7.00 (12%). На ничью предлагают коэффициент 30.00 (3%).

Анализ и прогноз боя Альварес — Плант (07.11.2021)

Канело Альварес продолжает побеждать. За последний год он провёл уже три боя: победил единогласным решением Каллума Смита, нокаутировал Авни Йылдырыма в третьем раунде, а Билли Джо Сондерс прекратил сопротивление после 8-го раунда. Теперь на пути Канело Калеб Плант – непобедимый американский боксёр. На его счету 21 победа в 21 бое. Он владеет титулом чемпиона мира по версии IBF с января 2019 года. Тогда он победил Хосе Ускатеги. После этого Плант нокаутировал Майка Ли и Винсента Файгенбутца, а Калеб Труэкс хоть и избежал нокаута, но не имел никаких шансов.

Нас ждёт горячий поединок, ведь уже на пресс-конференции бойцы устроили драку, которая закончилась рассечением у Планта. Американец спровоцировал Альвареса, оскорбив его мать, а также намекнув на то, что Канело употребляет допинг.

«Обо мне можно говорить все что угодно, но не о моей маме. Я врежу любому, кто скажет что-то о моей маме. И он ударил первым. Я просто толкнул его. Он ударил первым, а дальше я сам не понял, но я среагировал мгновенно. Бой продлится не дольше восьми раундов. Я нокаутирую этого парня. Легко», — заявил Сауль Альварес.

Что ж, кажется, его прогноз недалёк от истины. Конечно, габариты в пользу Планта: он выше на 12 сантиметров, а его размах рук больше на 9 сантиметров. Но всё это меркнет по сравнению со скоростью Сауля и его техникой.

Да, в своих предыдущих боях Плант был достаточно резок, но будем честны: все его предыдущие соперники не идут ни в какое сравнение с Канело. Кроме того, американец не так хорош в защите, а этого Альварес точно не простит. Вряд ли нам стоит ждать нокаута в первых раундах, это не в стиле Сауля. Он будет присматриваться к Планту, а затем начнёт прессинговать его всё сильнее. Ну а закончится всё, скорее всего, нокаутом, уж очень разозлил американец противника. Мощи Канело точно хватает, достаточно посмотреть на Билли Джо Сондерса, который получил перелом орбитальной кости в бою с мексиканцем.

Задача Планта – постоянно двигаться и надеяться на то, что он попадёт. Объективно говоря, учитывая то, что американец раньше и близко не сталкивался с соперником такого уровня, будет хорошо, если его не нокаутируют. Но шансов на это мало. Из преимуществ у Планта только габариты, да и они могут превратиться в умелых руках Канело в недостатки. Так что американцу не позавидуешь. Пожелаем ему удачи и здоровья. Ну а Сауль Альварес, если не случится ничего сверхъестественного, заберёт тот самый необходимый ему для коллекции пояс чемпиона по версии IBF.