«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз «Фонбет»: для тех, кто забыл финал Лиги чемпионов

После переезда Тухеля в Англию Гвардиола уступил в трёх очных встречах, забив всего один гол.

25 сентября «Челси» примет «Манчестер Сити» в матче 6-го тура АПЛ. Встреча начнётся в 14:30 мск на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Сделать ставку на центральный матч тура можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Челси»

Вслед за победой в финале Лиги чемпионов «Челси» успешно стартовал в новом сезоне. В первом официальном матче завоевал Суперкубок УЕФА, победив «Вильярреал» в серии пенальти. А в АПЛ после пяти туров лондонская команда ни разу не проиграла и с 13 очками делит первое место с «Ливерпулем», имея идентичные показатели по разнице забитых и пропущенных мячей – 13:1.

Символично, что мерсисайдский клуб стал единственным соперником, который сумел отобрать очки у лондонцев в этом сезоне. Очная встреча лидеров завершилась вничью — 1:1. В остальных играх чемпионата Англии синие одержали сухие победы над «Кристал Пэлас» (3:0), «Арсеналом» (2:0), «Астон Виллой» (3:0) и «Тоттенхэмом» (3:0).

Удачно начали и групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Зенит» со счётом 1:0. Правда, игру продемонстрировали далеко не чемпионскую, но и этого хватило, чтобы забрать все три очка. Плюс, несмотря на резервный состав, не оступились и в 1/16 финала Кубка английской лиги, оказавшись точнее «Астон Виллы» в серии пенальти.

Как видно из результатов, Томас Тухель продолжает делать акцент на качественной игре в обороне, которая принесла успех в прошлой еврокубковой кампании. Суммарно в шести матчах АПЛ и Лиги чемпионов команда пропустила всего один гол. Что касается нападения, то в состав быстро влился Ромелу Лукаку, который отличается хорошей реализацией моментов. Он забил уже четыре мяча.

Также угрозу воротам соперников регулярно создают высоко располагающиеся латерали. На счету Маркоса Алонсо гол и результативная передача, у Риса Джеймса гол и три ассиста. Сесар Аспиликуэта, который может занять позицию как в центре, так и на правом фланге обороны, отметился двумя голевыми пасами.

В какой форме «Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» в новом сезоне характерны перепады. В некоторых матчах демонстрирует яркий атакующий футбол, не оставляя соперникам ни единого шанса. В других случаях подопечные Гвардиолы мало похожи сами на себя и с трудом создают опасные моменты. После пяти туров в АПЛ занимают непривычное пятое место с 10 очками.

В первом туре уступили «Тоттенхэму» (0:1), а в последнем — сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0). Между этими встречами удалось разгромить «Норвич» и «Арсенал» с одинаковым счётом 5:0 и скромно победить «Лестер» (1:0).

Зато в первом туре Лиги чемпионов «Ман Сити» выдал голевой спектакль и победил «Лейпциг» со счётом 6:3. Игра стала одной из самых результативных в истории турнира. В Кубке английской лиги с «Уикомом» «горожане» пропустили первыми, но затем собрались и смяли соперника, забив шесть безответных голов.

На старте сезона «Сити» – один из лучших клубов АПЛ по основным статистическим показателям. По разнице забитых и пропущенных голов (+10) уступает только «Челси» и «Ливерпулю». При наличии свободных зон создаёт много голевых моментов и занимает второе место по среднему показателю ожидаемых голов (xG за игру 2,60).

Новичок Джек Грилиш быстро адаптировался и сразу стал одним из лидеров. Левый вингер активно подыгрывает партнёрам и является лучшим футболистом среди топ-5 чемпионатов по количеству передач в финальную треть (26,8 за игру).

Продуктивно англичанин проявляет себя и в завершающей стадии атак, забив два гола и сделав два ассиста в семи матчах во всех турнирах. На позиции «ложной девятки» уже успел освоиться Ферран Торрес, на счету которого три гола и одна голевая передача.

«Челси» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

За последние три сезона соперники провели 10 очных встреч во всех турнирах. В них «Челси» имеет небольшое преимущество: пять побед при четырёх поражениях и ничьей в основное время. В предыдущем сезоне превосходство синих было более весомым: три победы и одно поражение. В последний раз противники встречались в финале Лиги чемпионов — 2020/2021, который завершился победой «Челси» со счётом 1:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Челси» — «Манчестер Сити» 25 сентября 2021 года

Ставка: «Челси» не проиграет и общий тотал меньше 3.5 мяча за 2.02. (Сделать ставку).

После переезда в Лондон Томаса Тухеля «Челси» – один из лучших клубов мира по игре в защите. Оборонительные действия отличаются стабильностью и слаженностью. В новом сезоне АПЛ пропустил всего один гол, а также имеет хороший показатель ожидаемых голов соперника (xGA за матч – 0,98).

Если защитники всё же допускают ошибки, то их исправляет голкипер Эдуард Менди, который великолепно играет в створе ворот. Сенегальский вратарь пропустил последние матчи с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» из-за небольшого повреждения, но, по словам Тухеля, может успеть восстановиться к субботней встрече.

В атаке лондонцы способны действовать как через позиционное нападение, так и через опасные быстрые атаки. В обоих случаях «Челси» отличается эффективной реализацией голевых моментов (32%).

Плотная оборона противника может стать серьёзной проблемой для «Манчестер Сити». На старте сезона подопечные Гвардиолы создают не так много моментов против оппонентов, которые лишают их пространства. Как результат, в трёх из восьми матчей во всех турнирах они не забили ни одного гола. Не смогли вскрыть и оборону «Челси» в последнем финале Лиги чемпионов.

Более того, после прихода Томаса Тухеля «Сити» уступил синим в трёх встречах подряд, забив всего один гол. Мы предлагаем сделать ставку на то, что «Челси» не проиграет при общем тотале меньше 3.5 мячей. Такое пари сыграло во всех матчах команды в этом сезоне и в трёх последних играх с «Манчестер Сити».