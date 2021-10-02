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Ставки на спорт сегодня, 2 октября, прогнозы на спорт, расписание

ЦСКА — «Краснодар», «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи. На что ставить 2 октября
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 2 октября, расписание событий
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Симеоне уволит Кумана или «Барса» снова пожалеет денег?

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 2 октября.

На что ставить в футболе 2 октября

Футбольный уик-энд продолжается, сегодня большой день. В РПЛ 4 матча, главный – ЦСКА – «Краснодар». Виктор Гончаренко против Алексея Березуцкого и своей бывшей команды, а ведь в штабе краснодарцев работает и Василий Березуцкий. Интриг много – должно быть интересно. Кроме того, «Рубин» постарается вернуться на победный путь в матче с «Нижним Новгородом», «Динамо» примет «Крылья Советов», а «Арсенал» — «Химки».

В Европе главный матч сегодня в Испании: «Атлетико» принимает «Барселону». Кресло под Рональдом Куманом ходит ходуном, если каталонцы не победят команду Диего Симеоне, голландец может покинуть клуб. Всё упирается в деньги: «Барса» не хочет платить специалисту большую неустойку. Но терпение не бесконечно.

В Англии «МЮ» после драматичной победы над «Вильярреалом» принимает «Эвертон», а «Челси» после проигрыша в Турине дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

Обидчики «Челси» из «Ювентуса» сегодня сыграют в выездном дерби с «Торино», а «Интер» сразится с «Сассуоло». В Германии «Лейпциг», который никак не может набрать победный ход, примет «Бохум». Дортмундская «Боруссия» дома сыграет с «Аугсбургом», а мёнхенгладбахская – на выезде с «Вольфсбургом».

На что ставить в хоккее 2 октября

В КХЛ 4 матча, причём два из них ранние, дальневосточные. «Адмирал» примет «Торпедо», а «Амур» — рижское «Динамо». Ранний матч и в Челябинске, где «Трактор» сыграет с «Авангардом», а завершит программу дня встреча «Куньлуня» и «Витязя».

В НХЛ продолжается предсезонка, а в других чемпионатах уже кипит жизнь. Сегодня можно следить за играми ВХЛ, МХЛ, чемпионатов Финляндии и Швеции.

На что ещё ставить 2 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Софии, Сан-Диего, Чикаго и Нур-Султане.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет с одним из аутсайдеров – минскими «Цмоками».

Стартует мужской чемпионат России по волейболу, сегодня пройдут матчи 1-го тура. Центральная игра в Москве, действующий чемпион «Динамо» принимает «Белогорье».

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