Испания — Франция. Прогноз «Фонбет»: Карим Бензема оставит Луиса Энрике без трофея

10 октября сборные Испании и Франции сыграют в финале Лиги наций. Встреча пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 21:45 мск. Сделать ставку на финал Лиги наций можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме сборная Испании

Испания оказалась в финале благодаря минимальной победе над Италией (2:1). «Красная фурия» взяла реванш за полуфинал Евро-2020, где уступила в серии послематчевых пенальти. Хотя неизвестно, как сложился бы матч в минувшую среду, если бы не удаление итальянского защитника Леонардо Бонуччи в конце первого тайма.

Впрочем, даже владея мячом всего 25% времени, подопечные Роберто Манчини нанесли больше ударов в створ ворот, чем испанцы (пять против четырёх). Атака предстоящего соперника — сборной Франции — располагает ещё более мощными исполнителями, нежели действующий чемпион Европы.

При этом против «трёхцветных» не смогут сыграть Альваро Мората, Жорди Альба, Дани Ольмо и Жерар Морено, набравшие суммарно девять очков по системе «гол+пас» на Евро-2020. Кадровые проблемы даже вынудили Луиса Энрике выпустить в стартовом составе против итальянцев 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави.

В какой форме сборная Франции

Франция проиграла всего один раз в основное время последних 28 матчей. Бельгия в полуфинале Лиги наций была близка к тому, чтобы испортить впечатляющую статистику подопечных Дидье Дешама. Однако последние, уступая 0:2 после первого тайма, во втором переломили ход встречи и выиграли 3:2.

Камбэк начал нападающий «Реала» Карим Бензема. В текущем сезоне у 33-летнего футболиста 11 голов и восемь результативных передач в 14 матчах за клуб и сборную. Но лучшим во встрече с бельгийцами стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он отметился голом и голевой передачей.

Французы показали, что ничьи с Боснией и Герцеговиной, а также Украиной в отборочном турнире ЧМ-2022 и вылет в 1/8 финала Евро-2020 по пенальти от Швейцарии были случайностью. Победа над лучшей командой рейтинга ФИФА гораздо красноречивее говорит о реальном потенциале команды. Обыграть Бельгию удалось даже без цепкого Н’Голо Канте, сдавшего положительный тест на коронавирус.

Испания – Франция: статистика личных встреч

Испания – один из самых неудобных соперников для французов. В последних семи очных встречах «трёхцветные» добились лишь одной победы – в товарищеском матче в сентябре 2014 года. Однако эта статистика не имеет ничего общего с текущей формой команд, потому что последний раз Испания и Франция встречались четыре с половиной года назад. За это время составы и соотношение сил изменились кардинальным образом.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Испания – Франция 10 октября 2021 года

Ставка: победа Франции и общий тотал меньше 3.5 мяча за 3.15. (Сделать ставку).

Решающие матчи редко получаются результативными. В финале Лиги наций сезона-2018/2019 Португалия обыграла Нидерланды со счётом 1:0. Только в двух из 16 финалов чемпионатов Европы и в одном из восьми последних финалов чемпионатов мира пробивался тотал 3.5 мяча. Проходила ставка на ТМ 3.5 мяча и в семи последних очных встречах соперников.

Французы – фавориты предстоящего матча. Настроение после волевой победы должно быть отличным. У испанцев же серьёзные проблемы с составом. Помимо прочих, в полуфинале был досрочно заменен автор двух забитых голов Ферран Торрес. Хотя есть вероятность, что футболист в финале появится на поле.

Отдельно скажем, что у «красной фурии» в пяти матчах подряд, когда она играла на выбывание, не получается сыграть на ноль. А в составе Франции есть Карим Бензема, гол которого является приговором для соперников. Любопытно, что в 25 матчах, в которых отличился форвард «Реала», французы добились 23 побед. Ждём повторения тренда.

Дело тут ещё и в том, что состав сборной Франции на данный момент выглядит крепче и опытнее. Здесь много классных футболистов, которые давно выступают на высочайшем европейском уровне. А Луису Энрике приходится рассчитывать по большей части на талантливую, но неокрепшую молодёжь. Бороться за настоящий трофей будет тяжело.