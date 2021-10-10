Хорватия — Словакия. Сборная России, смотри и учись!

11 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словакия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех словаков оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Хорватия — Словакия 11 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Хорватия — Словакия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз матча 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словакия (11.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, всё внимание болельщиков обращено на дела сборных. Лига наций близка к завершению, а остальные бьются за поездку в Катар. На 11 октября в Европе запланировано 11 встреч квалификации ЧМ-2022. Близится к кульминации битва России и Хорватии за лидерство в группе. В понедельник россияне будут гостить в Словении, а Хорватия примет Словакию.



После семи туров сборная Хорватии лидирует в группе Н. Хотя положение в таблице по-прежнему шаткое. У России хуже разница мячей, но баллов столько же. Зато хорваты набрали отличную форму. Вернулся в строй оправившийся от травмы полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич. Основообразующее звено команды!



На днях против Кипра (3:0) капитан и лидер не реализовал пенальти, однако в остальном показал себя отлично. Отметился голевой передачей на Ивана Перишича в конце первого тайма. Без Модрича в пятом туре Хорватия уже расправилась со Словакией (1:0), с ним есть все шансы установить более уверенный счёт.



Кстати, Перишич, ставший в прошлом сезоне чемпионом Италии в составе «Интера», тоже в отличной форме. На счету футболиста уже 31 мяч за сборную Хорватии. У «шашечных» отличный атакующий арсенал, создают уйму моментов. Если ещё добавить в реализации, то такую разницу мячей подопечным Валерия Карпина точно не отыграть.



Хорваты отлично проявили себя на чемпионате мира в России. В финале уступили неудержимой Франции (2:4). Взяли серебро, которое является лучшим достижением сборной за всю историю. Дальше началась смена поколений, однако подопечные Златко Далича постепенно проходят этот этап. Шансы получить прямую путёвку в Катар велики.



Словакия, в свою очередь, ничем грандиозным похвастаться не может. При этом сейчас для сборной настали трудные времена. С 2016 года, где удалось дойти до 1/8 финала чемпионата Европы, никаких продвижений не было. В текущем отборе ЧМ-2022 она идёт на четвёртой строчке и имеет минимальные шансы на путёвку в Катар.



Состав далёк от звёздного, из высококлассных футболистов можно отметить лишь Милана Шкриньяра (который, впрочем, стал антигероем в матче с Россией, забив в свои ворота) и 34-летнего полузащитника турецкого «Трабзонспора» Марека Гамшика, ставшего легендой «Наполи». Ныне Гамшик уже не так хорош, сказывается возраст.

В седьмом туре квалификации ЧМ-2022 Словакия проиграла сборной России (0:1). Шкриньяр срезал прострельную передачу в свои ворота в середине первого тайма, и всё оставшееся время словаки нещадно осаждали владения Матвея Сафонова. 27 ударов, пять — в створ, владея при этом мячом 74% игрового времени. Россияне вытерпели.



Понятно, что играть первым номером для Словакии несвойственно. В Хорватии действовать от себя сложно, но придётся. Ведь при ничьей ноябрьские игры превратятся в формальность. Качество игроков в составе, за исключением отдельных лиц, не самое лучшее. В плане тактики команда тоже нередко проседает.



Победа разыгравшейся сборной Хорватии смотрится логичным исходом, но коэффициент тут скромный — 1.51. Разве что для экспресса сгодится. На наш взгляд, можно рискнуть и взять фору (-1) на хозяев за более приятный коэффициент 2.39. Ждём чего-то вроде 2:0 в пользу хозяев. А в случае минимального преимущества произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Словакия 11 октября 2021 года

Сборная Хорватии в последнее время набрала ход. Вернулся в строй Лука Модрич, который, несомненно, добавил остроты в атаке. Проблемных зон гораздо меньше, нежели у сборной Словакии, которая накануне не дожала Россию. Атакуют здорово, обороняются ещё лучше. Ждём уверенную победу хозяев. Кажется, на текущей квалификации ЧМ-2022 словаки себя исчерпали.



Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 2.39.