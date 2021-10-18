«Спартак» — ЦСКА в КХЛ и «Фиорентина» без Александра Кокорина: что смотреть 18 октября

Октябрь перевалил за экватор. После футбольного международного перерыва возвращаемся к клубным делам. Во вторник стартует третий тур Лиги чемпионов. Но и в других видах спорта событий тоже хватает. Например, сезон в КХЛ уже набрал ход, теннисисты тоже не скучают. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 18 октября.

На что ставить в футболе 18 октября

Уик-энд выдался жаркий, не обошлось без сенсаций. А вот понедельник по традиции не может порадовать ни количеством матчей, ни вывесками. Выделить стоит разве что поздний матч восьмого тура чемпионата Англии. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» примет «Кристал Пэлас». Лондонское дерби начнётся в 22:00 мск.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Микель Артета сохранил свою должность. «Канониры» перед октябрьским международным перерывом ощутимо прибавили, но в целом выглядят нестабильно. А вот «орлы» под руководством Патрика Виейры радуют, прежде всего, в атаке, забивают исправно даже без травмированного Эберечи Эзе. Наверняка не испугаются более именитого соперника.

Тех, кто любит итальянский футбол, ждёт встреча «Венеции» и «Фиорентины», которая закроет программу восьмого тура Серии А. Начало запланировано на 21:45 мск. Российский нападающий гостей Александр Кокорин не попал в заявку на игру из-за мышечных проблем.



Впрочем, «фиалки» справляются и без россиянина. Под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно показывают очень бодрый атакующий футбол. Зависли в еврокубковой зоне. Против грандов пока трудновато, зато с командами калибра «Венеции» справляются с аппетитом. Едва ли возникнут проблемы и на этот раз.



При большом желании можно зацепить пару матчей испанской Примеры. «Бетис» отправится в гости к аутсайдеру «Алавесу» (начало — в 20:00 мск), а «Эспаньол» на своём поле сыграет с «Кадисом» (22:00 мск), который уже успел отобрать очки у «Барселоны» и «Валенсии».

На что ставить в хоккее 18 октября

В Континентальной хоккейной лиге стабильность, играют каждый день. На понедельник запланировано четыре матча, даже есть из чего выбрать. Безусловно, основное внимание будет приковано к столичному дерби. «Спартак» на своём льду сыграет с ЦСКА. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Спартак» — ЦСКА.

Армейские болельщики скептически относятся к Сергею Фёдорову на тренерском мостике. Да, качество игры далеко не всегда радует. Однако в новом сезоне с новым наставником команда сумела обыграть красно-белых уже два раза. В середине сентября выдала голевой триллер (6:3), а неделю назад забросила всего одну шайбу, но не пропустила.

На 30 минут раньше стартует встреча «Торпедо» и «Автомобилиста». Нижегородцы нестабильны, могут уверенно обыграть фаворита, но запросто уступить аутсайдеру. Екатеринбуржцы же никак не могут вырулить в победную колею. Противостояние двух канадских специалистов обещает быть интересным.

На что ставить в теннисе 18 октября

Поклонники тенниса готовятся к старту Кубка Кремля в Москве. К сожалению, в этот раз без Даниила Медведева, который решил пропустить турнир из-за накопившейся усталости. Хотя российских спортсменов и спортсменок здесь предостаточно. В понедельник уделяем внимание женскому одиночному разряду.



Не ранее 18:30 мск начнётся матч россиянки Дарьи Касаткиной, которая сыграет с теннисисткой из Украины — Ангелиной Калининой. Напомним, что в Индиан-Уэллсе Касаткина вылетела из 1/16 финала, уступив Анжелике Кербер 1-2 по партиям (2:6, 6:1, 4:6). Теперь постарается реабилитироваться в Москве.

На что ещё ставить 18 октября

Фанаты баскетбола продолжают следить за Единой лигой ВТБ. В понедельник столичный ЦСКА на выезде сыграет с пермской «Пармой». Начало — в 17:00 мск. История личных встреч практически полностью на стороне москвичей. В десяти последних матчах они одержали девять побед. Вероятно, будет и десятая.