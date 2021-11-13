Швеция — России. Прогноз «Фонбет»: Без Олега Браташа скандинавов не одолеть

13 ноября во втором туре финского этапа Еврохоккейтура встретятся сборные Швеции и России. Матч пройдёт на «Хартвалл Арене», он начнётся в 15:00 мск. Сделать ставку на матч «Красной машины» можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Швеция

«Тре Крунур» начали турнир с уверенной победы над чехами (4:1). Забросили по две шайбы в первых двух периодах. При этом реализовали одну из двух попыток в большинстве, но упустили «сухарь» для голкипера петербургского СКА Ларса Юханссона в концовке.

На Кубке Карьяла в прошлом году скандинавы заняли последнее место, проиграв Чехии (1:3), России (1:2 Б) и Финляндии (2:3). Вообще, шведская сборная забрасывала минимум две шайбы в трёх последних матчах Еврохоккейтура с учётом встреч прошлого сезона с Чехией (2:3 ОТ) и Финляндией (3:2).

В какой форме Россия

«Красная машина» выступает на Кубке Карьяла в преимущественно молодёжном составе. В стартовом матче всухую уступила Финляндии (0:3). Дебютант Дмитрий Шугаев парировал 90,91% бросков, но пропустил все три шайбы в меньшинстве. В целом серьёзных вопросов к голкиперу нет, в равных составах смотрелся бодро.

Всего его партнёры набрали 37 штрафных минут и дали сопернику семь попыток реализовать лишнего. В прошлом году сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, выиграла финский этап Еврохоккейтура благодаря победам над Финляндией (6:2), Швецией (2:1 Б) и Чехией (3:0).

Швеция – Россия: статистика личных встреч

«Красная машина» выиграла все четыре матча у шведов в прошлом сезоне, но три – в серии послематчевых бросков (2:1 Б, 4:3 Б, 2:1 Б, 6:4). В сезоне-2019/2020 россияне уступили в двух из трёх очных встреч (5:4 Б, 3:4, 2:5). Хотя понятно, что сейчас ситуация будет совсем иная.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Евротура Швеция – Россия 13 ноября 2021 года

Ставка: Швеция не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.13. (Сделать ставку).

Шведы не проигрывали России в основное время в шести из семи последних очных встреч. В первой игре с Чехией забросили разнообразные шайбы, а в субботу способны взять очки в матче с дебютантами. Да, в составе у россиян есть и опытные хоккеисты. Некоторые, несмотря на юный возраст, регулярно проявляют себя в КХЛ.

И всё же у «Красной машины» были серьёзные проблемы с дисциплиной в игре с Финляндией. Российская команда пропустила все шайбы в меньшинстве, наверняка тренерский штаб провёл разговор со спецбригадами. Поэтому в субботу подопечные Олега Браташа постараются сыграть максимально дисциплинированно. Хотя самого Браташа не будет на тренерском мостике по личным обстоятельствам.

Но будущий вратарь «Нэшвилла», скорее всего, получит шанс. Главный тренер пообещал. Ярослав Аскаров наверняка постарается проявить себя, будет надёжен в воротах и не допустит разгрома. Но одолеть более классных шведов за три периода такая сборная России едва ли сможет. Отсюда комбинированная ставка «Швеция не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы».