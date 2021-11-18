Медведев — Синнер, «Витязь» — «Салават Юлаев» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 ноября.

На что ставить в футболе 18 ноября

Игроки продолжают отдыхать после матчей сборных и готовиться к насыщенному клубному уик-энду. Ставить сегодня снова особо не на что, разве что в Кубке Португалии матч «Спортинг» — «Варзим», да в чемпионате Сербии «Црвена Звезда» сыграет с «Инджией».

На что ставить в хоккее 18 ноября

В КХЛ 3 матча. Рижское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом», «Витязь» примет «Салават Юлаев», а «Спартак» встретится с «Барысом». В НХЛ сразу 11 матчей. А вот встречу «Оттавы» и «Нэшвилла» перенесли из-за вспышки коронавируса. Будем надеяться, что больше игры отменять не придётся.

На что ещё ставить 18 ноября

На Итоговом турнире ATP Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером. В другом матче должны встретиться Александр Зверев и Хуберт Хуркач, но выход поляка на корт под сомнением из-за повреждения.



В баскетбольной Евролиге две встречи. «Бавария» принимает «Панатинаикос», а мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой».