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Ставки на спорт сегодня, 18 ноября, прогнозы на спорт, расписание

Медведев — Синнер, «Витязь» — «Салават Юлаев» и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 18 ноября, расписание событий
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Ещё один день без большого футбола.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 18 ноября.

На что ставить в футболе 18 ноября

Игроки продолжают отдыхать после матчей сборных и готовиться к насыщенному клубному уик-энду. Ставить сегодня снова особо не на что, разве что в Кубке Португалии матч «Спортинг» — «Варзим», да в чемпионате Сербии «Црвена Звезда» сыграет с «Инджией».

На что ставить в хоккее 18 ноября

В КХЛ 3 матча. Рижское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом», «Витязь» примет «Салават Юлаев», а «Спартак» встретится с «Барысом». В НХЛ сразу 11 матчей. А вот встречу «Оттавы» и «Нэшвилла» перенесли из-за вспышки коронавируса. Будем надеяться, что больше игры отменять не придётся.

На что ещё ставить 18 ноября

На Итоговом турнире ATP Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером. В другом матче должны встретиться Александр Зверев и Хуберт Хуркач, но выход поляка на корт под сомнением из-за повреждения.

В баскетбольной Евролиге две встречи. «Бавария» принимает «Панатинаикос», а мадридский «Реал» сыграет с «Црвеной Звездой».

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